Michele Simoni ancora “al centro” di un progetto impavido

Il “senatore” non molla e sarà di nuovo una stagione impavida per il centrale Michele Simoni, classe 90 per 193 centimetri d’altezza. Quella che verrà sarà la tredicesima (nove in Serie A) che il centralone, nato e cresciuto tra le fila dell’Impavida, disputerà con la maglia della prima squadra.



Michele incontra la pallavolo con il settore giovanile ortonese ed è subito sotto gli occhi di tutti che il suo è un talento innato. L’esordio è di quelli impegnativi, e nella stagione 2007/2008 si trova già a disputare un campionato nazionale di Serie B2. Da quel momento in poi sarà sempre titolare di un’Impavida che raggiungerà traguardi importanti.



La stagione 2009/2010 è l’unica trascorsa fuori casa da Simoni. La sua “scappatella” in quel di Anagni è giustificata da impegni di studio. In terra laziale Michele si mette in bella mostra in Serie B1, risultando poi uno dei migliori centrali del campionato.



Ma per Simoni “Casa è dove è scritto Impavida” ed il richiamo per la sua Ortona è troppo forte. Così già dalla stagione successiva è di nuovo con la SIECO per disputare il campionato di Serie B1. Da quel momento in poi sarà sempre titolare di un’Impavida che raggiungerà traguardi importanti.



Nella stagione 2012/2013 c’è il grande ritorno della SIECO in Serie A2 e Michele Simoni fa il suo esordio nella seconda serie nazionale.



Nella sua lunga carriera in Serie A2 Credem Banca, Michele Simoni ha collezionato 1519 punti, dei quali 1011 sono frutto di attacchi, 111 di aces mentre dai muri ne sono arrivati 397.



«Ogni anno è sempre la stessa gioia. Nonostante sia il nono anno di Serie A qui ad Ortona provo sempre la stessa emozione ad essere riconfermato nella mia squadra. Questa volta però, la voglia di ricominciare è maggiore perché prima dell’interruzione stavamo disputando un ottimo campionato. Avevamo formato un gruppo affiatato ma poi è arrivato quel maledetto virus a stravolgere le vite di tutti. Spero che l’anno prossimo si possa replicare quanto di buono avevamo dimostrato nel passato campionato e soprattutto che nulla possa colpire così duro come ha fatto il Covid»



2020/2021 SIECO SERVICE ORTONA (Serie A2)

2019/2020 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2018/2019 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2017/2018 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2016/2017 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2015/2016 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2014/2015 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2013/2014 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2012/2013 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2010/2012 Impavida Ortona (CH) (Serie B1)

2009/2010 Pallavolo Anagni (FR) (Serie B1)

2007/2009 Impavida Ortona (CH) (Serie B2)

2004/2007 Settore Giovanile Impavida Ortona

c.s.