BANDO ESAMI DI AMMISSIONE MTS - MUSICAL! THE SCHOOL A. A. 2020/2021 IN PRESENZA - SABATO 4 LUGLIO 2020 ore 10.00 al TEATRO FRANCESCO PAOLO TOSTI - ORTONA (CH)

E’ ai nastri di partenza una nuova collaborazione tra cinque realtà artistiche con la volontà di creare, attraverso le loro sinergie, un progetto culturale e formativo esclusivo nel suo genere:

MTS - Musical! The School, storica e prestigiosa accademia di Milano sotto la direzione artistica di Simone Nardini;

Avviamento al Musical MTS, presente sul territorio dal 2004 con sedi in Italia e all’estero;

l’Accademia dello Spettacolo di Ortona, anch’essa scuola di formazione alle arti performative operante nel territorio abruzzese da 19 anni;

la Compagnia dell’Alba S.a.S.

e lo storico Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona sotto la direzione artistica di Gabriele de Guglielmo e Fabrizio Angelini

pongono le basi per una collaborazione strategica rivolta a tutti i giovani del centro Italia che vogliono intraprendere un percorso di studio professionale.

Per permettere ai giovani aspiranti allievi di ridurre le distanze dalla sede milanese di MTS e facilitarne la partecipazione, verranno organizzate delle audizioni di ammissione per la MTS – Musical! The School in Abruzzo, presso il Teatro Tosti di Ortona. Una grande occasione per i giovani performer abruzzesi e di tutto il centro sud.

L’Accademia dello Spettacolo, in collaborazione con il Corso di Avviamento al Musical MTS, organizzerà un corso specifico della durata di 2 mesi presso la propria struttura e presso il Teatro Tosti per tutti i giovani interessati alla preparazione all’audizione di ammissione MTS o per quelli che non sono riusciti nel superamento della prima audizione.

E questo è solo l’inizio! Appena gli eventi lo permetteranno, ci saranno ulteriori sviluppi.

Primo evento frutto della collaborazione:

BANDO ESAMI DI AMMISSIONE MTS - MUSICAL! THE SCHOOL A. A. 2020 2021 IN PRESENZA SABATO 4 LUGLIO 2020 H. 10.00 presso TEATRO FRANCESCO PAOLO TOSTI - ORTONA

ISCRIZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA VIA WEB SUL SITO MUSICALMTS.IT

INFO AUDIZIONE Tel. 02.35998359 - info@musicalmts.it

INFO Teatro F.P.Tosti - C.so Giuseppe Garibaldi,7 66026 Ortona CH -

www.teatrotosti.it



MTS – MUSICAL! THE SCHOOL è l’UNICA ACCADEMIA ITALIANA sede ufficiale degli esami di DIPLOMA EUROPEO WEST LONDON UNIVERSITY FLCM titolo riconosciuto in ITALIA, EUROPA, USA ed equiparabile a una LAUREA BREVE in Gran Bretagna. Il percorso didattico si sviluppa in due anni accademici più un terzo anno GRATUITO facoltativo denominato TIROCINIO.

La Commissione d'esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI e dal direttore artistico del teatro e della Compagnia dell'Alba GABRIELE DE GUGLIELMO.

Per essere ammessi a MTS i candidati e le candidate dovranno superare un'audizione che ha lo scopo di valutare le potenzialità e l'attitudine all'apprendimento e al palcoscenico.

L'audizione sarà impostata come una tipica giornata di lezione all’interno della quale si svolgeranno le seguenti prove:

Prima prova: LEZIONE DI DANZA CLASSICA - anche per neofiti -

Seconda prova: LEZIONE DI DANZA JAZZ - anche per neofiti -

Terza prova: CANTO - presentare due canzoni tratte da repertorio musical, da eseguire con base da portare con sé esclusivamente su penna USB-

Quarta Prova: RECITAZIONE - preparare un breve monologo brillante della durata indicativa di un minuti tratto solo da drammaturgia teatrale-

I candidati sono invitati a presentarsi il giorno dell'audizione con curriculum vitae di una sola pagina corredato da una fotografia B/N 13 x 18.

E' richiesto abbigliamento idoneo per le prove di danza.

Scadenza del bando 03/07/2020