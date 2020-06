Michele Marinelli nuovo schiacciatore della Sieco Impavida Ortona

Dopo Shavrak, ecco un altro “Posto Quattro” a rinforzare la Scuderia Impavida per la stagione 2020/2021. Alto 195 centimetri, classe 1992, in arrivo dal Prata di Pordenone (Serie A3 Credem Banca), diamo il nostro benvenuto in famiglia a Marinelli Michele.



Nato a Velletri, Michele incontra la pallavolo nelle giovanili della Mezzaroma Volley per esordire nel 2011 in Serie B1 con la Pallavolo Genzano. Nella provincia romana rimarrà fino alla stagione 2012/2013 e in quella successiva si trasferisce ad Olbia, sempre in serie B1.



L’esperienza in terra sarda dura solo una stagione. Dal 2013/2014, Marinelli torna nel continente per giocare tra le fila di Civita Castellana. Il suo apporto alla causa si rivela subito fondamentale e Civita conosce la A2 grazie ad uno splendido campionato che le vale la promozione.



Con i civitonici, Michele rimarrà per tre stagioni per poi indossare nel 2017/2018 la divisa della GoldenPlast Potenza Picena e nel 2018/2019 quella della Tinet Gori Wines di Prata di Pordenone.



Proprio in quella stagione, una riforma nelle regole del campionato costringe Prata alla “Riclassificazione” ossia a finire nella nascente Serie A3 CredemBanca. Questo non scoraggia Marinelli che decide di rimanere a Prata ed affrontare l’esperienza di una serie nuova di zecca. L’infausto campionato 2019/2020 vede la Tinet Gori Wines lottare per le prime posizioni di una classifica estremamente corta. Quando il CoVid-19 impatterà sul anche sul mondo del Volley, il campionato sarà sospeso con Prata al quarto posto, distante appena cinque punti dalla seconda piazza e otto dalla capolista Porto Viro.



A conti fatti, in attesa dell’esperienza ortonese, sono cinque le stagioni in Serie A Credem Banca disputate da Marinelli, quattro in A2 e una in A3. In totale i punti messi a segno dal neo schiacciatore bianco/azzurro sono 1419, 230 solo nella passata stagione.



«Di certo Ortona è una delle realtà più solida nel panorama della Serie A2 che ha alle spalle un bel po’ di campionati in questa serie» dice Michele Marinelli. «Ha sempre allestito dei buoni roster in grado di dare battaglia a qualsiasi squadra, questa è una delle caratteristiche che apprezzo maggiormente. Fino ad ora ho incontrato la SIECO solo da avversaria ma ho sempre apprezzato i progetti della squadra ortonese. Quando ho ricevuto la proposta sono stato ben felice di accettarla». Del Marinelli uomo ed atleta, Michele racconta di essere «una persona molto alla mano. Quello che sono nella vita di ogni giorno si rispecchia anche nel campo lego facilmente con tutti. Alcuni dei ragazzi li conosco per averci giocato insieme altrove, altri invece li ho conosciuti in altre circostanze e questa è già un ottima premessa per me di far bene.»



Carriera:

2020/2021 Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona (Serie A2)

2019/2020 Tinet Gori Wines Prata di Pordenone (Serie A3)

2018/2019 Tinet Gori Wines Prata di Pordenone (Serie A2)

2017/2018 GoldenPlast Potenza Picena (Serie A2)

2016/2017 Ceramica Globo Civita Castellana (Serie A2)

2015/2016 Ceramica Globo Civita Castellana (Serie A2)

2014/2015 Volley Civita Castellana (Serie B1)

2013/2014 Pallavolo Olbia (Serie B1)

2011/2013 Pallavolo Genzano (Serie B1)

2009/2011 M.Roma Volley (Settore Giovanile)-

Ufficio Stampa Sieco Service Impavida Ortona