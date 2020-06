COORDINAMENTO DUNE BENE COMUNE - Dune di Ortona - “ Enti inadempienti rispetto ad obblighi di legge per la tutela di un ambiente unico, ma i problemi sono i volontari del Fratino e del Giglio di Mare. “

ricordano dal COORDINAMENTO DUNE BENE COMUNE lamentando che

Ricostruiscono la vicenda : “Sei associazioni del coordinamento Dune Bene Comune avevano inoltrato a tutti gli enti, dalla Regione Abruzzo al Comune di Ortona, il 21 gennaio 2020 una lettera in cui si comunicava l'intenzione di voler delimitare - con piccoli paletti e un semplicissimo cordino di canapa comprati dai volontari - le dune della stazione di Tollo, di enorme importanza per la tutela del Fratino e di diverse specie rare di piante, dal Giglio di mare al Verbasco.

Con la crisi del Covid l'attività era stata rinviata e lo scorso 1 giugno le associazioni comunicavano agli enti, comune compreso, che l'iniziativa era fissata in tre giorni, da giovedì 11 a oggi sabato 13 giugno, anche con il coinvolgimento del pubblico assieme ai volontari in una giornata ecologica da svolgersi appunto oggi.

“ Dopo un silenzio di sei mesi il Comune di Ortona ha pensato bene di inviare una nota il 10 giugno, - precisano dal coordinamento - il giorno prima dell'avvio della delimitazione, in cui sostiene da un lato di non essere competente e dall'altro dichiarando che tali "recinzioni" (!) costituirebbe "occupazione di suolo demaniale marittimo" e addirittura "ostacolo alla libera fruizione da parte della collettività di ampi tratti di spiaggia" e che l'operazione "se posta in essere sarà a responsabilità diretta degli esecutori".

“ Non proprio un atteggiamento di sostegno ai volontari da parte dello stesso comune che da da due anni a questa parte fa i bandi per occupare la spiaggia libera con concessioni dimenticando che:

1)è l'ordinanza balneare della Regione Abruzzo all'Art.7 ad imporre addirittura come obbligatoria la delimitazione delle aree dove nidifica il Fratino;

2)è la stessa regione Abruzzo (a cui comunque le associazioni hanno inviato la comunicazione fin da gennaio) ad aver richiesto la massima tutela delle dune di Ortona;

3)è lo stesso Piano marittimo del demanio regionale ad imporre a tutti gli enti, in primis ai comuni, l'obbligo di tutelare la biodiversità costiera;

4)la legge regionale 45 del 1979 e le direttive comunitarie tutelano in maniera specifica le formazioni dunali chiedendone la delimitazione.

“ tutte queste incombenze dovrebbero essere svolte dalle pubbliche amministrazioni, - precisano i volontari del coordinamento - come realizzato a Vasto, San Salvo, Pineto ecc e con tutta evidenza qui non lo stanno facendo. I volontari ci mettono tempo e denaro, comprando addirittura il materiale, ma arrivano fuori tempo massimo lettere di questo tenore da un ente che dovrebbe sostenere queste iniziative e non intralciarle, visto che è in difetto rispetto agli obiettivi generali imposti da piani e norme. “