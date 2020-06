Giorgio Marchegiano Emore Cauti : " PARCHEGGI GRATUITI NEL CENTRO URBANO E NELLE SPIAGGE ORTONESI FINO AL 31 AGOSTO - L'AMMINISTRAZIONE CASTIGLIONE ACCOLGA LA NOSTRA PROPOSTA "

Dopo che il 12 maggio avevamo protocollato una richiesta di sospensione del pagamento della sosta in tutte le aree del territorio comunale contraddistinte dalle strisce blu fino al 31 agosto, con Delibera n. 59 del 20 maggio la Giunta comunale ha reso gratuite le soste solamente fino al 30 giugno: un primo passo utile, ma a nostro parere non sufficiente.



La stagione estiva appena iniziata infatti, non può essere considerata al pari delle precedenti: le difficoltà economiche di molte famiglie, il crollo dei flussi turistici e i provvedimenti che limiteranno gli spazi a disposizione di stabilimenti balneari, ristoranti e bar della nostra Città impongono l'adozione di misure straordinarie. Tra queste, riteniamo che rendere gratuite per l'intera estate le soste nel litorale e nel centro urbano della nostra Città possa rappresentare da un lato un sostegno alle famiglie ortonesi, dall'altro un incentivo per i visitatori a scegliere Ortona e, di conseguenza, a spendere i propri soldi nelle attività turistiche e nei negozi del nostro territorio. Inoltre, quando nel 2018 furono incrementati nelle spiagge ortonesi gli spazi dedicati ai parcheggi a pagamento e le relative tariffe, l'Amministrazione Castiglione, negando di aver adottato quei provvedimenti per far cassa, affermò di voler incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico: sorvolando sull'attendibilità di questa motivazione, è opportuno considerare che quest'anno, a causa della riduzione della fruibilità del trasporto pubblico per ragioni igienico sanitarie, sarà ancor più difficoltoso rinunciare all'utilizzo di mezzi propri.



È per questi motivi che durante il Consiglio comunale del 5 giugno abbiamo presentato una mozione che desse piena attuazione alla nostra proposta, estendendo fino al 31 agosto la gratuità dei parcheggi a pagamento. Se da un lato l'intera minoranza ha votato a favore, dall'altro il Sindaco e la sua maggioranza hanno espresso voto contrario, rimandando ad una futura valutazione la scelta se estendere la gratuità dei parcheggi.



Il nostro auspicio è che le prossime settimane portino consiglio.



Nell'ipotesi in cui la nostra proposta non dovesse essere accolta, invitiamo l'Amministrazione Castiglione quantomeno a ridurre le tariffe: solo per fare un esempio a noi vicino, quest'estate nel Comune di Francavilla al Mare l'abbonamento per i parcheggi a pagamento costerà 30€ al mese e 55€ per l'intera stagione, mentre ad Ortona, secondo le tariffe imposte dalla Giunta Castiglione con Delibera n. 25/2020, il costo sarebbe di 120€ al mese.



I conti (e temiamo anche i turisti), ancora una volta, non tornerebbero.