La Consulta del volontariato per un confronto permanente con le realtà del Terzo Settore

Il Consiglio Comunale di Ortona, nella seduta del 5 giugno scorso, ha deliberato di istituire un tavolo di confronto tra l’Amministrazione comunale e le associazioni del Terzo Settore per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

“ Un plauso all’Amministrazione comunale – dichiara il Presidente di Ortona Popolare Francesca Licenziato – che dopo 3 anni di attività ha preso in considerazione le realtà del Terzo Settore. Le associazioni svolgono da sempre importanti attività in campo sociale, civile e culturale. Proprio per promuovere progetti condivisi a favore della comunità ortonese, nel 2013, il Consiglio comunale, su proposta dell’allora assessore alle Politiche sociali Gianluca Coletti, ha deliberato l’istituzione della Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. La Consulta, presieduta da Don Gigi Giovannoni del Soggiorno Proposta Onlus, ha operato brillantemente per tutta la durata della precedente amministrazione”.

“ Inizialmente – continua Francesca Licenziato – la Consulta si è riunita nei locali del Centro di Servizio per il Volontariato, che sempre nel 2013, proprio grazie a Gianluca Coletti, ha riaperto la sede ad Ortona, all’interno dei locali del Palazzo Municipale in piazza della Repubblica. Nel 2016, poi, è stata inaugurata la nuova sede nei pressi di Piazza San Giuseppe, dove la Consulta del Volontariato ha svolto la propria attività insieme alla Consulta Giovanile. La Consulta si è interessata di tutte le problematiche attinenti il sociale, svolgendo un ruolo nevralgico quale organismo di valutazione e di impulso delle azioni istituzionali”.