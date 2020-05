Il Maggio dei Libri in diretta Facebook

La campagna nazionale Il Maggio dei Libri per la promozione della lettura quest’anno giunge alla X edizione. Tanti sono gli eventi che per l’occasione si svolgono in tutta Italia ed ogni anno anch’io ho organizzato presentazioni con altri scrittori, ma quest’anno a causa dell’emergenza Covid 19 non è stato possibile. O meglio, non lo è stato nel modo tradizionale.

“ I social e la tecnologia hanno offerto a tutti una possibilità per condividere la passione per i libri comunque e sperimentando modalità nuove. Ho scelto di farlo anche io mettendo la mia pagina Facebook

https://www.facebook.com/SoniaBucciarelli.writer/

a disposizione di scrittrici e scrittori che vogliano parlare dei loro libri e della loro esperienza di scrittura”.

Le presentazioni in diretta si concentrano nei weekend di questo mese ed ho iniziato venerdì 15 maggio con la scrittrice pescarese di romanzi erotici Francesca D’Isidoro ,

sabato 16 con la nota poetessa Alessandra Bucci

e domenica 17 con la scrittrice di gialli Marina Crescenti

di origini abruzzesi anche lei e residente a Pavia. La diretta con Francesca D’Isidoro è stata dinamica e partecipata, molti sono intervenuti scrivendo domande soprattutto in merito alla sua ultima pubblicazione “Mi sono innamorata di tuo marito”.

Alle curiosità delle persone collegate lei ha risposto con la stessa disponibilità dimostrata da Alessandra Bucci e Marina Crescenti interagendo con il pubblico. L’una - autrice di “Donne. Sette racconti, un’unica storia”, “Oltre” e “Metamorfosi inverse” - ha raccontato delle sue poesie affrontando temi importanti come ad esempio il bullismo e l’altra ha condiviso le sue diverse esperienze di scrittura legate ai suoi gialli i - tra i quali ricordiamo “4 Demoni per il commissario Narducci”, “Joy. Un altro caso a Milano per il commissario Narducci” e “Le lacrime del branco” ma anche l’ultima “Postazione 23. I miei 100 giorni a Beirut” che l’ha vista dare voce ai ricordi di Franco Bettolini , il quale a 19 anni è stato tra i protagonisti coinvolti nella Missione Libano 2 nel 1983.

I prossimi appuntamenti saranno per sabato 23 con il poeta di Sulmona Claudio Spinosa

e domenica 24 con Irene Rando

autrice di “L’estate indiana” fino all’ultimo fine settimana del mese con Sara Palladini

autrice di “Al posto mio” sabato 30 e Silvia Di Carlo

autrice di “Non mi ricordo più di te” domenica 31. E’ stato un piacere accogliere le richieste degli scrittori, invito tutti a seguire questi appuntamenti e la mia pagina per essere aggiornati e resto ancora a disponibile se altri volessero contattarmi per aggiungersi.