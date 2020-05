«Rispettando i ruoli di ognuno è opportuno però, che le informazioni siano corrette e complete quando trattano interessi diffusi» così commenta il vice sindaco Vincenzo Polidori con delega al demanio a riguardo della decisione del Tar sulla sospensiva del bando delle concessioni balneari stagionali nella zona nord del litorale ortonese. Infatti nella decisione presa in sede monocratica dalla sezione prima del Tar di Pescara, emerge chiaramente come la decisione definitiva sia rinviata al 12 giugno e che comunque non è interrotta la procedura amministrativa comparativa di assegnazione avviata dal bando pubblico. «Nella presente sede monocratica - specifica il giudice amministrativo - non si ravvisa alcun danno di estrema gravità tale da impedire l'espletamento della procedura comparativa comunque decisa dal Comune».

Dunque nessuna interruzione o sospensione della procedura ma il giudice ha ritenuto di posticipare in sede collegiale la decisione sulle motivazioni del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste, non accogliendo di fatto in questa sede la richiesta di sospensiva.