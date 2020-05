RIPARTIRE INSIEME

Nelle scorse settimane il sindaco Leo Castiglione ha inviato una lettera alle società di servizi energia elettrica e gas di Ortona, Odoardo Zecca srl, Zelo Energia e CogasPiù Energia in cui si chiedeva la possibilità, in questo particolare momento di difficoltà economica, la possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi di mora, delle bollette relative ai servizi erogati. L'iniziativa di sensibilizzazione del Sindaco si è inserita sulla scia delle richieste avanzate dal gruppo di partite iva del territorio ortonese riunite sotto la sigla "#hochiusoperiaprire", che all'inizio di maggio avevano organizzato una manifestazione di sensibilizzazione con la consegna al Primo cittadino delle chiavi dei negozi.

«Ringrazio l'attenzione e l'interesse dimostrato dalle aziende ortonesi – commenta il Sindaco Leo Castiglione – che hanno risposto positivamente alla mia sollecitazione evidenziando come la possibilità di rateizzazioni dei pagamenti nei confronti dei clienti, sia già attiva proprio per aiutare ad affrontare questo grave momento di difficoltà economica. Un segno evidente che siamo tutti impegnati per superare le difficoltà che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha portato nella nostre famiglie e nella nostra comunità».