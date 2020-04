Liquidità immediata per piccole imprese e professionisti ortonesi

In questo periodo di grave emergenza sanitaria, economica e sociale bisogna essere uniti con l’obiettivo di salvaguardare le attività delle piccole imprese e dei professionisti ortonesi, per tutelare il futuro della nostra Comunità.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie in difficoltà, le misure messe in campo dalle Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, e le iniziative di solidarietà promosse dalle associazioni di volontariato, tra tante criticità, stanno consentendo comunque a molti nuclei familiari che hanno perso ogni forma di reddito di affrontare l’emergenza.

Invece cosa si potrebbe fare a livello locale per dare un sostegno concreto e immediato alle piccole attività economiche e ai professionisti ortonesi?

Bisogna dire le cose come stanno, con correttezza e trasparenza. Il bilancio del Comune di Ortona consente di reperire fondi al massimo per 500 mila euro, che da soli non sarebbero sufficienti per un’azione concreta a sostegno dei piccoli imprenditori e professionisti che sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica. Alle somme che il Comune potrebbe mettere a disposizione si dovrebbero aggiungere le donazioni dei privati, da promuovere e coordinare a cura dell’Amministrazione comunale.

Sarebbe anche opportuno ascoltare le associazioni di categoria per decidere insieme cosa fare di queste somme. Dare un contributo a fondo perduto ad un numero limitato di soggetti o costituire una garanzia ulteriore per far accedere il maggior numero di attività e professionisti a liquidità immediata, favorendo l’accesso al credito a tasso molto basso da rimborsare tra due anni sul modello dei 25 mila euro?

Il 9 aprile scorso Ortona Popolare ha proposto di conferire al Fondo centrale di garanzia PMI (www.fondidigaranzia.it) ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale e dalle donazioni che verranno effettuate con versamenti sul conto corrente del Comune di Ortona appositamente dedicato alle iniziative di solidarietà.

In questo modo si darebbe subito un sostegno concreto alle imprese di ogni settore e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni ortonesi danneggiate.

Considerata la grave situazione di emergenza si tratterebbe di una piccola disponibilità di liquidità che, aggiungendosi agli interventi statali, potrebbe aiutare ad affrontare i prossimi mesi in attesa del graduale ritorno alla piena operatività.

Il momento di emergenza straordinaria che stiamo vivendo ci impone unità e senso di responsabilità. Populismo, demagogia e ricerca del facile consenso non sono mai atteggiamenti accettabili. In questo momento, poi, è sicuramente l’ultima cosa di cui ha bisogno la nostra Comunità.