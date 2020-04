CONTROLLI E MASSIMA ATTENZIONE

«Ora che ci avviciniamo alla data del 4 maggio è ancora più importante ricordare che non bisogna abbassare l'attenzione e continuare a seguire con la massima accuratezza tutte le disposizioni di prevenzione adottate per la tutela della salute di tutti – ricorda il sindaco di Ortona Leo Castiglione – e certamente continueremo con la massima efficacia l'attività di controllo e monitoraggio del territorio condotto dal personale della polizia municipale e delle forze dell'ordine».

Il bilancio di queste attività presenta un totale di 11 sanzioni amministrative e 1 notifica di reato rilevate dalla Polizia municipale di Ortona che dal 19 marzo al 27 aprile ha effettuato sul territorio, 707 controlli su persone e mezzi. A questi controlli si aggiungono quelli delle forze dell'ordine con i militari della Compagnia dei carabinieri che hanno proceduto ad effettuare 20 sanzioni amministrative e 30 notifiche di reato per violazione delle disposizioni contenute nel dpcm.

«Questi dati – continua il Sindaco Castiglione – dimostrano l'impegno quotidiano di uomini e mezzi per il rispetto delle disposizioni messe in atto per contrastare la diffusione del covid-19, una attività di contrasto che non può diminuire anche in considerazione del numero di casi positivi che attualmente si registrano, la curva dei contagi scende ma non è assolutamente azzerata. Per questo l'attenzione deve rimanere alta ed è essenziale che ognuno di noi rispetti le procedure di prevenzione, dal distanziamento sociale, alla limitazione di movimento, ai dispositivi individuali di protezione. Sul territorio continueremo i controlli avendo massima attenzione al rispetto delle disposizioni previste per la tutela della salute pubblica».