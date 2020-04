D'Alessandro e Pupillo: "Dalla Giunta Marsilio tagliati 2 milioni di Euro per Ortona"

In una nota congiunta il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro ed il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo denunciano lo "scippo" dei fondi subiti dalla Giunta Marsilio che ha tagliato 2 milioni di Euro ad Ortona

“Con Delibera di giunta regionale, la 198 del 14 aprile 2020 la Giunta Marsilio ha scippato 2 milioni di Euro al Comune di Ortona. Si tratta di uno stanziamento Masterplan attribuito alla Provincia di Chieti, dalla precedente Giunta D’Alfonso per il completamento della bretella Porto-Autostrada.”

Lo afferma il Deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro.

“Ci risiamo. Solo qualche giorno fa – ricorda D’Alessandro - avevo sventato un altro scippo di quattro milioni di euro sempre di fondi, da noi stanziati, sul porto di Ortona. L’iniziativa, da me portata avanti, ha evitato che si consumasse questa decisone e la Giunta regionale è tornata indietro”

Sulla vicenda interviene anche il Presidente della Provincia Mario Pupillo, che afferma:

“ Io sono basito. Non siamo stati informati. Di certo tutelerò gli interessi della Provincia e di Ortona, del mondo economico portuale, non escludo impugnativa al Tar. Francamente in questo momento è surreale che le istituzioni litighino, bastava una telefonata nell’ottica di una leale collaborazione ”

" Questa decisone imprime un duro colpa alla logistica del Porto di Ortona –conclude D’Alessandro - in un momento in cui la Regione dovrebbe aggiungere risorse sulle infrastrutture strategiche, invece di levarle. Siamo dentro una profonda crisi e decisioni come questa di Marsilio finiscono ad ammazzare l'economia già ferita. Un atto da chi non ci sta capendo nulla "