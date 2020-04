SINDACO E ASSESSORI BASTA PERDERE ALTRO TEMPO. SUBITO UN CONSIGLIO COMUNALE PER TROVARE I FONDI PER FAMIGLIE E IMPRESE

Lo stipendio raddoppiato di sindaco e assessori viene accreditato puntualmente in banca e possono dormire tranquilli perché a pagare i loro vitalizi sono i cittadini di Ortona. Ma le famiglie in difficoltà, le persone senza più soldi, le imprese, il commercio fermo da oltre un mese cosa devono attendere ancora?

Sono passati dieci giorni dal Consiglio Comunale e sindaco e assessori avevano l’obbligo di tornare subito in Aula per dire come attivare un fondo da 200 mila euro a sostegno di chi è in difficoltà.

Bocciata in consiglio la mia proposta di un taglio per un anno dell’aumento degli stipendi di sindaco e assessori e di un taglio di soldi per le manifestazioni 2020 - in tutto 200 mila euro da dedicare a famiglie e imprese - Castiglione ha detto che ci avrebbero pensato loro. Ma non hanno ancora mosso un dito, tantomeno detto cosa si vuole fare.

Una inaccettabile perdita di tempo.

Con i colleghi Angelo Di Nardo e Simonetta Schiazza abbiano chiesto un Consiglio comunale urgente, ma la maggioranza fa colpevolmente finta di nulla.

Le Istituzioni e il Comune sono a tutela dei cittadini. Il sindaco la smetta di fare propaganda e inizi a dire qualcosa di serio e concreto.

La città sta pagando un prezzo insostenibile con la zona rossa di Caldari e un Ospedale chiuso per sanificare gli ambienti, per i ritardi di decisioni pasticciate e pericolosamente contraddittorie. Frutto di errori e approssimazioni che hanno portato la città in una situazione critica.

Prima che sia troppo tardi Sindaco e assessori seguano la proposta delle opposizioni: subito un Consiglio comunale, subito i tagli alle spese inutili.

Si dia alle famiglie e alle imprese quell’aiuto a cui oggi non possono, purtroppo, rinunciare.

peppino polidori consigliere comunale ortona



