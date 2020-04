Emergenza COVID-19: Ortona Popolare propone di conferire risorse comunali al Fondo centrale di garanzia PMI

Con una lettera a firma del coordinatore Gianluca Coletti, inviata al Sindaco Leo Castiglione, Ortona Popolare ha invitato l’Amministrazione Comunale a conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per facilitare l’accesso al credito alle imprese ed ai professionisti ortonesi colpiti dall’attuale emergenza epidemiologica.

“ In questo delicato momento che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – dichiara il coordinatore di Ortona Popolare Gianluca Coletti – abbiamo, innanzitutto, espresso al Sindaco la nostra vicinanza e il nostro apprezzamento per le azioni che l’Amministrazione comunale finora ha messo in campo per affrontare la grave emergenza sanitaria e le drammatiche conseguenze sociali ed economiche per la nostra Comunità”.

“ Per sostenere concretamente l’accesso al credito delle imprese di ogni settore e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni della nostra Città che sono state danneggiate dall’emergenza COVID-19 – continua Gianluca Coletti – abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale, come previsto dall’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 23/2020, di conferire al Fondo centrale di garanzia PMI ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale e dalle donazioni che verranno effettuate con versamenti sul conto corrente del Comune di Ortona dedicato alle iniziative di solidarietà”.