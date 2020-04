Associazione TorreForo : precisazioni su comunicato del Comune di Ortona del 7 aprile 2020

L’Associazione TorreForo, menzionata nel comunicato apparso sulla pagina FB del Comune di Ortona in data 7 aprile, precisa che non ha mai suggerito alcunchè circa la posizione dei tre stabilimenti al di fuori del tratto dunale nella spiaggia del Foro. Non occorrono suggerimenti per valutare ciò che è sotto gli occhi di tutti e vogliamo ricordare il grave danno economico dello scorso anno arrecato alle tre strutture a causa delle restrizioni imposte.

L’unica nostra comunicazione è del 19 febbraio nella quale insieme ad altre associazioni ci offrivamo volontari per limitare le dune e in cui sottolineavano come i 3 stabilimenti presenti sono più che sufficienti per soddisfare la domanda e le esigenze dei loro clienti e di coloro che vengono qui soprattutto per la spiaggia libera, una delle ultime sulla costa abruzzese. La sua protezione e conservazione, come anche la tutela dei bagnanti da parte del Comune non deve essere barattata con l’affido ai privati e quindi togliendola all’utilizzo libero dei cittadini.

Alternativa alle due nuove concessioni con ombreggi fissi suggeriamo la possibilità di consentire un’attività di affitto giornaliero di lettini e sdraio sulla spiaggia libera.

La nostra è una Associazione di cittadini residenti nella zona nord del Comune e si occupa di ogni tipo di problemi che interessano queste frazioni, di farle presenti all’Amministrazione Comunale che, dobbiamo far notare, ultimamente si è dimenticata di rispondere alle nostre ultime richieste di chiarimenti, richieste debitamente inviate con pec (21.01.20 “Delimitazione e protezione area dunale” - 20.01.20 “Abbandono barche e rifiuti” - 16.12.19 “Inquinamento Acustico”)