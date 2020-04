Domenica delle palme: messa e benedizione delle palme in diretta facebook

In questo periodo di isolamento dobbiamo restare a casa, ma per permettere a tutti i fedeli di partecipare , a distanza , alla messa della domenica delle palme , alle 10 sarà trasmessa in diretta dalla chiesa di Sant’Antonio di Villa Grande – Ortona

Con la Domenica delle Palme, si ricorda l’ entrata di Gesù a Gerusalemme , accolto da una folla festante agitando rametti di ulivo e rami di palma.

La liturgia della Domenica delle Palme, si svolge, iniziando al di fuori della chiesa; i fedeli, in tempi normali si ritrovano davanti alla chiesa e il sacerdote benedice , nelle nostre zone,i rami di ulivo.

Oggi, in tempi di coronavirus, a Villa Grande Don Jean Claude Mutoka procederà invece alla benedizione delle piante di olivo che sono a fianco alla chiesa , in modo che chiunque ritenga necessario, secondo la sua fede, avere a casa sua un ramoscello benedetto, lo possa prendere quelle piante , ovviamente non questa domenica , ma solo quando le norme in vigore per prevenire l’emergenza coronavirus lo consentiranno.

Si ribadisce di NON venire domenica per prendere le palme.

Le regole vanno rispettate.

La benedizione degli olivi

la messa