Messa in diretta : domenica 29 marzo alle 10 sarà trasmessa in diretta la messa celebrata da Don Jean Claude Mutoka dalla chiesa di Sant’Antonio di Villa Grande – Ortona

In questo periodo di isolamento dobbiamo restare a casa, ma per permettere a tutti i fedeli di partecipare , a distanza , alla messa in questo periodo di quaresima alle 10 sarà trasmessa in diretta dalla chiesa di

Sant’Antonio di Villa Grande – Ortona

La chiesa celebra oggi la quinta domenica della Quaresima. Presso la tomba di Lazzaro, Gesù rivela di essere "la risurrezione e la vita".Con Don Jean Claude Mutoka si potrà pregare per i morti del Covid-19 perché Gesù dia loro la vita nella casa del Padre.

,