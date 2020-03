HopeForWorld – Il mondo unito per l’Italia

Un grido di speranza arriva dal mondo.

Il video è stato creato da un‘idea di Francesco Bernabeo che ha curato anche l’editing del video, la voce attoriale di Tommaso Bernabeo e del prezioso supporto di Mario De Francesco e Mara D’Angelo, tutti editori e amministratori di SearchGo, un blog dove si raccontano viaggi, avventure e diari di viaggio attraverso gli occhi di un comune viaggiatore.

La costante appartenenza sull’essere “cittadini del mondo” li hanno portato a creare questo video di sensibilizzazione relativa al non uscire di casa, in questo momento così particolare per la nostra terra.

Persone dal Venezuela, Marocco, Colombia, Israele e molte altre persone di diversi stati hanno voluto partecipare e far si che questo messaggio divenisse non solo nazionale ma internazionale così da aver pensato ad una traduzione in inglese alla base del video.