Un ringraziamento speciale

In questo particolare momento per la nostra Italia ma in generale per il mondo intero, voglio condividere con la mia comunità e con tutte le forze politiche alcune semplici e sentite considerazioni.

Mi preme in primis ringraziare tutta la cittadinanza per la diligenza dimostrata nel rispettare le regole impartite dalle Istituzioni; con piccoli e grandi sacrifici sta vincendo l'altruismo, il bene comune, la famiglia, il senso della vita.

Ai miei concittadini dico di continuare ancora di più nell'impegno dimostrato. Sentiamoci, condividiamo i momenti belli ed intimi di vita familiare: bambini che giocano, nonne che cucinano, compleanni sui social. Alimentiamo con questi semplici gesti il bisogno di socializzare, la necessità di essere comunità.

Rivolgo un particolare saluto agli anziani del nostro territorio, le nonne e i nonni; il loro contributo è fondamentale in questo momento, la loro storia oggi più che mai ci insegna che Ortona sa aspettare per poi esplodere nel pieno della sua forza e bellezza.

Oggi capiamo ancora di più quanto hanno sofferto, quando a chiuderli in casa non erano i virus ma i bombardamenti, quando per le strade oltre al deserto c'erano anche le macerie. Infinite grazie per l'esempio dato, oggi utile alle nuove generazioni.

Ai giovani mi rivolgo affinché questa pausa momentanea sia utile a capire il bello della vita, la gioia dello stare insieme ai propri affetti senza dare sempre e per forza priorità al mondo circostante.

Nella famiglia nasce ed è sempre nuova la vera forza, il vero amore.

Andrà tutto bene, ce lo diciamo e ripetiamo tutti, grandi e piccini.

Io ci credo.

Di questo dobbiamo e dovremo ringraziare per sempre il mondo della sanità italiana; dottori, infermieri, personale sanitario, medici di famiglia che con dedizione e sacrificio ogni giorno, con o senza virus, dedicano il loro tempo alla nostra salute.

Penso a loro e alla loro forza, a quanto rischiano ogni giorno ben sapendo che a casa hanno una famiglia e dei figli che li aspettano; anche a loro dico “Grazie”.

Non meno importanti tutti i lavoratori a servizio delle strutture sanitarie; agli operai che in questi giorni stanno modificando le strutture sanitarie creando nuove degenze, nuovi posti letto.

Se la sanità funziona è anche merito loro.

Ringrazio tutti i commercianti della nostra città perché con spirito di sacrificio si sono messi a disposizione della clientela al fine di garantire i beni di prima necessità.

Non posso non esprimere tutta la mia solidarietà ai tanti titolari degli esercizi commerciali attualmente chiusi; mi immedesimo nella paura dell'oggi e nell'incertezza del domani.

Un grazie agli operatori ecologici che continuano a lavorare per noi e per la bellezza della nostra Ortona.

In questa fase della nostra storia la politica delle divergenze deve fermarsi e deve vincere il buon senso; il mio rispetto a chi si impegna quotidianamente per dare il proprio contributo.

Nei prossimi giorni probabilmente assisteremo ad un aumento dei casi di contagio; è tutto maledettamente normale e previsto.

Non perdiamoci d'animo, anzi aumentiamo la nostra voglia di comunicare e condividere pensieri belli e felici da casa.

Questo vento d'amore deve soffiare sempre più forte e superare qualsivoglia dato numerico.

Mi stringo a voi con un forte abbraccio augurandoci ogni bene.

W Ortona, W gli Ortonesi, W L'Italia.

Laura Iubatti Consigliera PD