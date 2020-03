CIPÌ ONLINE

Il CIPÌ della biblioteca comunale, azione di servizio tra quelle all'interno del Piano Sociale dell'ADS n. 10 ortonese, da domani (giovedì 19 marzo) avvia incontri, letture e attività per bambini fino a tre anni e i loro genitori in modalità online, nei medesimi orari e con le stesse modalità che erano previste dal servizio ordinario in presenza.

Un servizio di grande profilo innovativo collocato all'interno del Polo per l'Infanzia del Comune di Ortona e gestito dal Consorzio SGS, che accoglierà le numerose richieste delle famiglie di poter continuare a seguire da casa le attività.

«In questi momenti di emergenza– dichiara il Sindaco Leo Castiglione – c'è poca attenzione da parte dei media alla condizione dei bambini più piccoli che hanno visto all'improvviso cambiare completamente, apparentemente senza una ragione, i ritmi e le abitudini di vita. Iniziative come queste sono di fondamentale importanza, oltre che per ragioni educative, anche per facilitare e rendere più piacevole il loro quotidiano». Il servizio CIPÌ ha ottenuto nel 2018 il Premio Nazionale "Nati per Leggere" del Salone del libro di Torino per il miglior progetto educative basato sulla lettura precoce ai bambini fino a tre anni, e avviando questa continuità online mostra tutta la sua capacità di adeguarsi anche alle situazioni più estreme, come quella che stiamo vivendo, in favore dei bambini e delle famiglie. Infine sarà attivo uno sportello informativo telefonico e virtuale per i genitori.