stateacasa #andràtuttobene

In questi periodo in cui è imperativo “ fortemente consigliato “ di stare a casa occorre cercare di seguire quanto disposto e raccomandato per evitare il propagarsi del covid-19 per avviarci verso sul superamento di questa emergenza.

Varie le testimonianze ed i contributi per rafforzare questo semplice concetto.

“Andrà tutto bene” come scritto su un balcone a San Giorgio

“io resto a casa” come si legge , poco più avanti , su un striscione appoggiato su una siepe ,

“ In un momento difficile che stiamo attraversando ho pensato di realizzare questo video cercando di interpretare il pensiero e lo stato d’animo di ogni ortonese. - scrive Antonio Sorgetti a commento del suo video - Spero di esserci riuscito”

e sicuramente è un eccellente contributo per affrontare questo periodo nella certezza che “ andrà tutto bene”

Ortona è bella. Anche da una finestra!

E lo possiamo apprezzare nelle immagini realizzate da “ Sandromengadv” e donate alla città per questa campagna di comunicazione.

Non ci sono dubbi l'unica certezza è che anche " questa volta ce le farai "