LA BIBLIOTECA DI ORTONA TI LEGGE LE STORIE

Ai tempi del coronavirus la biblioteca ti legge le storie: così i bambini e i ragazzi possono ascoltare e vedere storie sulla pagina facebook della biblioteca comunale di Ortona.

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/

Una iniziativa innovativa e di grande successo ( leggi la presentazione ) , i primi libri sono stati resi disponibili nel corso della settimana ed le registrazioni di altri racconti per piccini e più grandicelli e per i loro famigliari saranno aggiunti alla lista

I video prodotti della Bibliotaca Comunale di Ortona sono raggiungibili anche cliccando sui link riportatiti sotto i titoli :

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2933211233367409/

"La mela"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2259436051017456/

"Il gigante salterino"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/227134275139690/

"Tante domande" di Gianni Rodari,

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/225014162018353/





"Sogni d'oro Arcobaleno"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/710259269713419/

“Case così” di Antonella Abbatiello

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2468034190177859/

Un gioco di voce per "piccini piccio'"!

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/1474794312682470/

L'arcobaleno

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2840441459381934/

Non voglio lavarmi le mani

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/666572084091199/

Abbaia George

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/1052071101843639/

Filastrocca impertinente

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/195827798340350/

Buonanotte luna c'èil viso di una minore

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/208430313581367/

A scuola di natura

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/492079498136783/

Le favole a rovescio

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2543783149221764/

Batti le manine

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/803526546724358/

Una bella ed innovativa iniziativa che comferma come la Biblioteca di Ortona, guidata da Tito Viola, come leader nel settore per i servizi che riesce a mettere a disposizone dei lettori.