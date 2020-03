Ai tempi del coronavirus la biblioteca ti legge le storie: così da ieri i bambini e i ragazzi possono ascoltare e vedere storie sulla pagina facebook della biblioteca comunale di Ortona. Una iniziativa innovativa e di grande successo con i primi 4 libri già disponibili, ai quali ogni giorno seguiranno registrazioni di altri racconti per piccini e più grandicelli e per i loro famigliari. Si è iniziato con "Tante domande" di Gianni Rodari, e poi "Il gigante salterino", "La mela", "All'improvviso", letti da Tito Viola e Federica Montebello, mentre il gruppo dei Lettori volontari "L'Appetito vien leggendo", l'operatrice di CIPI e i ragazzi e le ragazze dei progetti di Servizio civile stanno già programmando nuovi libri da leggere e da pubblicare.

«Una iniziativa che interpreta nel modo più originale e creativo – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – non solo gli indirizzi del Governo in materia di servizi a distanza, ma anche quel sentimento di educazione e resistenza civile che tutti noi siamo chiamati a esprimere in questi momenti». Inoltre genitori e bambini potranno telefonare in biblioteca per chiedere storie da leggere e libri da guardare, nell'ambito del servizio "Juke box story" attivato da qualche giorno. Anche gli altri servizi della biblioteca non si interrompono: già attivati il prestito all'aperto, le consulenze online per studi e tesi di laurea, il servizio di scanner e invio per mail di ricerche e documenti.

Sulla pagina facebook del MuBa è possibile poi consultare la visita guidata del museo attraverso l'illustrazione on line della prima stanza a cui ogni giorno si aggiungerà una sala del museo.

https://www.facebook.com/events/1649222835215777/

La prima sala del museo,che denominiamo sala dei civili,racchiude oggetti di uso quotidiano(del periodo autarchico e dell'occupazione alleata),gigantografie e pannelli con alcuni racconti di protagonisti ortonesi.

https://www.facebook.com/MUBA43.MuseodellaBattagliadiOrtona/videos/193933515194311/

La sala dedicata ai due eserciti

https://www.facebook.com/MUBA43.MuseodellaBattagliadiOrtona/videos/3063906503621617/

I libri disponibili :

"Tante domande" di Gianni Rodari,

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/225014162018353/

"Il gigante salterino"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/227134275139690/

"La mela"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2259436051017456/

"All'improvviso"

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/2933211233367409/