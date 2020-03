Parrocchia San Zefferino - Villa Caldari di Ortona: chiuse le chiese

L’emergenza corona virus e le recenti vicende che hanno fatto registrare un primo risultato positivo, a seguito di un esame necrocopico, in attesa della conferma " di secondo livello per le controanalisi ", al test del Covid 19 , eseguito dopo un decesso avvenuto " per patologie cardio-respiratorie " a Villa Caldari di Ortona, hanno portato l’arcivescovo di Lanciano Ortona Emidio Cipollone ad emettere un decreto di chiusura delle chiese della Parrocchia San Zefferino a Villa Caldari.

Porta chiusa alla chiesa di Caldari dedicata a San Zefferino

e un avviso dell’Arcivescovo Emidio Cipollone che riporta “ la vicinanza “ alla Comunità Parrocchiale di S. Zefferino “ per un provvedimento ritenuto essenziale per “ salvaguardare e tutelare la salute delle persone più fragili , in particolare anziani e bambini “.

Analogo avviso per la chiesa dedicata alla Madonna di Fatima a Caldari stazione

e per altre chiese della parrochia a Villa Rogatti e Villa Iubatti

La chiusura rimane in vigore “ fatte salve ulteriori disposizioni in materia da parte degli organi superiori “ fino a domenica 22 marzo

Analoga disposizione è stata emana anche per una parrochcia di Lanciano.

La chiesa interessata dal provvedimento è quella della contrada di “Sant’Egidio”; contrada dove è stato resistrato caso positivo al Covid 19