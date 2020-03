ORDINANZA COVID-19

Questa mattina dopo la comunicazione del responsabile dell'unità di crisi della Regione Abruzzo relativo ad un riscontro positivo di covid-19 su un uomo deceduto nell'ambito del territorio comunale, l'amministrazione comunale di concerto con le autorità sanitarie dell'Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha attivato le procedure di contenimento e gestione dell'emergenza.

Sul piano strettamente sanitario il servizio Prevenzione e tutela ed epidemiologico dell'Asl2 sta lavorando per definire il quadro dei contatti del soggetto deceduto risultato positivo al coronavirus mentre per le azioni di prevenzione della salute pubblica il sindaco Leo Castiglione, ha emanato una ordinanza in cui si rinnovano le prescrizioni sulla chiusura delle struttura comunali quali musei, biblioteche, impianti sportivi e teatro, a cui si aggiunge la chiusura del mercato coperto, la sospensione del mercato settimanale e la chiusura al pubblico degli uffici comunali che potranno essere contattati tramite telefono e mail. Inoltre da questa mattina è stato attivato presso la sede municipale del Comune di Ortona, il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare le attività di coordinamento delle attività di emergenza e prevenzione sul territorio comunale.L'ordinanza ha effetto immediato con una durata di 15 giorni.

«Come ho più volte ricordato ai cittadini – commenta il sindaco Castiglione – raccomando la massima osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni date e soprattutto di non recarsi al Pronto Soccorso ma, nel caso si presentino i sintomi del contagio, quale febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie, contattare il proprio medico di famiglia o il numero verde dell'Asl 800.860.146».

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (ART. 50 DEL DGLS 267/2000)

IL SINDACO

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti….”

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.47 del 25/02/2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali che continueranno comunque a relazionarsi con i cittadini attraverso i seguenti contatti

Anagrafe:. 0859057411- 0859057412 anagrafe@comuneortona.ch.it

Stato Civile: 0859057422/423 d.rapino@comuneortona.ch.it

Elettorale: 0859057411/ 0859057412 elettorale@comuneortona.ch.it

Per i servizi demografici si ricorda anche che è possibile scaricare tutta la modulistica sul sito del comune www.comuneortona.ch.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto riguarda invece l’Ufficio Tributi si può contattare i seguenti numeri 085.9057213 o 9057216 oppure via mail tributi@comuneortona.ch.it.

Per le informazioni riguardanti l’Ufficio Ambiente, i Servizi Cimiteriali, l’Ufficio Urbanistica, il Suap e le Attività Produttive chiamare al numero 800011636 e scrivere a settore3@comuneortona.ch.it

Per le informazioni sui Lavori Pubblici contattare il numero 085.9057253 oppure scrivere a a.dinicolantonio@comuneortona.ch.it

Per la Polizia Locale si può chiamare al numero 085.9066908 o scrivere a polizia.municipale@comuneortona.ch.it

Segreteria del Sindaco: 0859057202/491 sindaco@comuneortona.ch.it newstaff@comuneortona.ch.it

Segretario Generale: 0859057203 e.difabio@comuneortona.ch.it

la chiusura del Mercato Coperto di c.so Cavour e la sospensione del Mercato settimanale del giovedì;

la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti fruitori degli impianti.

La presente disposizione esclude gli impianti in cui si allenano e giocano atleti di serie A e B i cui campionati non siano stati espressamente sospesi dalle Federazioni di appartenenza e comunque seguendo espressamente quanto previsto nel Dpcm 4 marzo 2020, ovvero le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

la sospensione di tutte le attività dei Centri Diurni, ovvero il Centro Integrativo Prima Infanzia C.I.P.I', il Centro Diurno per Minori (5-11), il Centro di Aggregazione Giovanile (12-18), i Centri Diurni Anziani (Rogatti, Iubatti, Ortona, Canosa Sannita, Tollo, Giuliano Teatino), il Centro Diurno Disabili;

la sospensione dell’ingresso alla Biblioteca e Musei Comunali, ovvero il Museo della Battaglia di Ortona, la Pinacoteca Cascella, Palazzo Farnese, Il Museo Musicale d’Abruzzo e la Biblioteca e Museo Storico Militare dell’ANMI;

la sospensione di tutte le attività già in programma presso le sale comunali, ovvero sala Rotary, sala Eden, sala Margherita d’Austria a Palazzo Farnese e sala Musicale a Palazzo Corvo;

la sospensione di tutte le attività sociali e culturali programmate al Teatro F.P. Tosti.

la sospensione di tutte le attività rivolte al pubblico svolte da oratori parrocchiali, professioni di culto e associazioni culturali e religiose;

RACCOMANDA

a tutti gli esercenti di attività presenti sul territorio comunale ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Dpcm 4 marzo 2020 assicurando le idonee misure di cautela nello svolgimento delle proprie attività a tutela di tutti oltre che a sanificare correttamente i locali;

ai cittadini ad evitare i luoghi affollati e gli assembramenti, è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Sanità quali:

lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;

evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

contattare il proprio medico di famiglia oppure contattare il numero di emergenza 1500 nonché il numero verde 800860146 (ASL2 Lanciano Vasto Chieti) se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola.

STABILISCE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Chieti;

Regione Abruzzo;

Questura di Chieti;

Polizia Locale;

Carabinieri;

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a domenica 22.03.2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

l’inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale.

