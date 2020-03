Il Teatro Tosti sospende la programmazione teatrale

Il Teatro Tosti sospende la programmazione degli spettacoli fino al 3 aprile. Una sospensione stabilita in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di mercoledì 4 marzo che contiene le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Con particolare riferimento all'art 1, comma 1 b) "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020".

La Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, sta già lavorando alla riprogrammazione degli spettacoli previsti in cartellone e che si terranno in altre date. Tutte le informazioni verranno fornite a breve.

Per essere sempre aggiornati consigliamo agli interessati di seguire il sito www.teatrotosti.it e la pagina Facebook del Tosti che verranno costantemente aggiornati.

Lo spettacolo previsto per domenica 8 marzo, PAOLO RUFFINI SHOW, è stato rinviato a data da destinarsi.

A breve saranno date maggiori informazioni.

La nuova data dello spettacolo della rassegna TEATRO RAGAZZI, previsto per il 15 marzo, sarà comunicata a breve.

Per l'eventuale rimborso dei biglietti già acquistati in botteghino, è possibile recarsi a teatro secondo i consueti orari (martedì, mercoledì e venerdì 18.00/20.00 – giovedì e sabato 10.30/13.00) a partire dal 17 marzo.

Per i biglietti acquistati on line, tramite circuito Ciaotickets, dovrà essere richiesto il rimborso direttamente al circuito.

Per chi intende invece mantenere il posto già acquistato e/o prenotato, questo resterà automaticamente confermato.