IL SINDACO DISPONE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI E SPORTIVE

L’amministrazione mette in campo una serie di servizi telematici e di interazione digitale per consentire la partecipazione attiva dei cittadini e predispone la sanificazione di tutti i plessi scolastici e delle palestre comunali.

Il sindaco Leo Castiglione questa mattina ha disposto, seguendo quanto già indicato nel Dpcm 4 marzo 2020 la sospensione dell’ingresso alla Biblioteca e Musei Comunali, ovvero il Museo della Battaglia di Ortona, la Pinacoteca Cascella, Palazzo Farnese, il Museo Musicale d’Abruzzo e la Biblioteca e Museo Storico Militare dell’ANMI, e di tutte le attività già in programma presso le sale comunali, ovvero sala Rotary, sala Eden, sala Margherita d’Austria a Palazzo Farnese e sala Musicale a Palazzo Corvo.

Sono inoltre sospese tutte le attività sociali e culturali programmate al Teatro F.P. Tosti e le attività sportive praticate negli impianti comunali, restano consentite le competizioni, se non sospese dalle federazioni di appartenenza e le sedute di allenamento degli atleti agonisti a porte chiuse a condizione che le associazioni e società sportive a mezzo del proprio personale medico effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che partecipano.

Mentre sono sospese tutte le attività che riguardano lo sport di base, le scuole calcio, basket, volley, ginnastica ritmica e artistica e altre discipline sportive e le attività motorie che si svolgono negli impianti comunali.

L’amministrazione Castiglione, inoltre, ha già disposto un programma di sanificazione straordinaria per gli edifici scolastici e le palestre comunali da effettuarsi durante il periodo di chiusura.

Restano invece aperti gli uffici pubblici nei normali orari previsti, l’accesso sarà comunque organizzato per consentire l’ingresso uno alla volta al fine di evitare gli assembramenti dentro e fuori dagli uffici.

Viste le disposizioni di contenimento del contagio al Coronavirus emanate dal Dpcm del 4 marzo 2020 l’amministrazione ha anche messo in campo una serie di servizi telematici e di interazione digitale in modo non solo di ottemperare all’art 2 comma e) del Decreto che prevede “di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto” ma anche di permettere la partecipazione attiva del cittadino.

Di seguito le indicazioni utili per accedere ai servizi:

Biblioteca Comunale

Ne puoi chiedere di tutti i colori: Sportello informativo di tutti i servizi

per conoscere tutti i servizi online e prenotare libri per il prestito e ricerche

telefonare al 085 9067233

biblioteca@comuneortona.ch.it

Book street: prestito di libri in strada

Puoi ritirare i libri prenotati e restituire i libri che hai in prestito

Via Orientale – Piazza Marinai d’Italia, area prospiciente Complesso S. Anna

Quando: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 12,30; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,30

The juke box story

Genitori, bambini dai sette mesi in poi e ragazzi possono chiederetelefonando o via mail allo sportello informativo di vedere ed ascoltare storie dei libri in collegamento online. Occorre prenotare e prendere appuntamento per uno di questi giorni:

Lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 17,30; giovedì dalle ore 11,00 alle 12,00

Assistenza allo studio, ricerche e tesi di laurea

Il servizio prosegue per via telematica: assistenza per consigli bibliografici, per lo studio e le ricerche, per le tesi di laurea. Sarà possibile anche ricevere per mail scansioni digitali di testi per lo studio (max 10 pagine a volume).

Rivolgersi allo sportello informativo bco.prestito@comuneortona.ch.it

Prestito interbibliotecario

Non si interrompe il servizio di prestito interbibliotecario. I volumi in prestito e in restituzione verranno veicolati attraverso il Book Street.

Sportello informativo bco.prestito@comuneortona.ch.it

Visita virtuale al MUBA – Museo della Battaglia di Ortona.

A richiesta si potrà accedere alla visita virtuale al MUBA online.

Rivolgersi al numero085.9068207 oppure via mail muba@comuneortona.ch.it

Inooltre tutta la modulistica concernente i servizi demografici è possibile scaricarla sul sito del comune www.comuneortona.ch.it nella sezione Amministrazione Trasparente e per ulteriori informazioni si può scrivere alle seguenti mail:

Anagrafe:.anagrafe@comuneortona.ch.it

Stato Civile: m.dragani@comuneortona.ch.it

Elettorale: elettorale@comuneortona.ch.it

Per quanto riguarda invece l’Ufficio Tributi si può contattare i seguenti numeri 085.9057213 o 9057216oppure via mail tributi@comuneortona.ch.it.

Per le informazioni riguardanti l’Ufficio Ambiente, i Servizi Cimiteriali, l’Ufficio Urbanistica, il Suap e le Attività Produttive chiamare al numero 800011636 e scrivere a settore3@comuneortona.ch.it

Per le informazioni sui Lavori pubblici contattare il numero 085.9057253 oppure scrivere a a.dinicolantonio@comuneortona.ch.it

Per la Polizia Locale si può chiamare al numero 085.9066908 o scrivere a polizia.municipale@comuneortona.ch.it

Inoltre la Commissione Elettorale, programmata per venerdì 6 marzo alle ore 12.00, si svolgerà nell’aula consiliare con l’ingresso controllato per evitare assembramenti, l’adunanza potrà comunque essere seguita via streaming dal sito del Comune di Ortona www.comuneortona.ch.it o dalla pagina fb del Comune.

Mentre la presentazione pubblica del Bilancio di previsione 2020-2022 ci sarà mercoledì 11 marzo alle ore 16.00 nella sala consiliare con ingresso controllato per evitare assembramenti, la presentazione sarà comunque ripresa integralmente via streaming dal sito del Comune di Ortona www.comuneortona.ch.it o dalla pagina fb del Comune. I cittadini da casa potranno interagire con l’assessore al bilancio e con il dirigente competente attraverso messaggi whatsapp al numero 335.5488570 a cui sarà data risposta in diretta.