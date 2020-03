Odorisiana - Victoria Cross Ortona 1-1

Formazione: Domenico Doghieri Andrea Pacaccio Luca Serra ( 46° Nicola Sanvitale) Mouhamed Gueye Marco Edvan Abazi Giacomo Di Salvatore Pilo Ahma Ba ( 60° Abdou Aziz Jr.) Nicola Scarinci Flamur Hamza ( 88° Cristian Troiani) Cantoli Nicola Luca Scorpiglione.

Sfuma a venti secondi dalla fine la vittoria del Victoria Cross Ortona, tre punti che, per quello che si è visto in campo, avrebbero ampiamente meritato. Contro una squadra quarta in classifica e in piena lotta per i play off, imbattuta in casa e miglior difesa del campionato, la truppa di Mister Palmieri ha sfoderato la miglior partita della sua gestione. Gli ortonesi partono subito forte, al secondo minuto Ba, servito deliziosamente da Hamza, a volo colpisce la palla che termina di poco fuori. Al diciannovesimo è la volta di Cantoli che da fuori area spara una bordata, solo la traversa gli nega la gioia del goal. Passano sette minuti ed il Victoria Cross passa meritatamente in vantaggio con Ba che approfitta di un indecisione del portiere e lo batte da pochi passi. La squadra di casa si vede solo a due minuti dal termine della prima frazione su un calcio piazzato, la traversa salva Doghieri e si va al riposo sullo 0-1. Il secondo tempo ricomincia con l'Odorisiana che parte forte pur non creando grandi problemi alla difesa ortonese con Abazi Di Salvatore e Pacaccio che lasciano solo briciole agli attaccanti di casa che, tra le loro file, annoverava il vice capocannoniere del girone. Lo snodo della gara avviene al settantottesimo minuto, Sanvitale lanciato a rete si presenta a tu per tu con il portiere e manda incredibilmente fuori. Passa un minuto ed ancora Sanvitale ha l'occasione per chiudere definitivamente la contesa, ma stavolta l'estremo difensore si supera e mette in angolo. Sul capovolgimento di fronte, l'Odorisiana si procura un rigore ma, l'ottimo Doghieri, ipnotizza l'attaccante e devia in corner. L'arbitro concede cinque minuti di recupero e, quando mancano pochissimi secondi, su una mischia la squadra di casa pareggia. La delusione è tanta per i ragazzi di Mister Palmieri che avrebbero meritato la posta piena contro una delle squadre migliori dell'intero campionato, ma questo avvalora ancora di più quello che di buono sta facendo il Victoria Cross Ortona che nelle ultime sette partite ha totalizzato quattordici punti, viaggiando alla media di due punti a partita ed è una delle migliori nel girone di ritorno. Complimenti a tutti i ragazzi, allo staff, alla società, per tutto quello che stanno facendo senza dimenticare che questo è il primo campionato di Seconda Categoria a cui partecipano. Il prossimo week end gli ortonesi osserveranno il loro turno di riposo, torneranno in campo, in casa, sabato 14 marzo alle 15.00 dove affronteranno il Roccascalegna, ulteriore occasione per fare bene e scalare altre posizioni in classifica.