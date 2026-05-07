Congresso regionale Uil Abruzzo, Michele Lombardo rieletto segretario generale

Michele Lombardo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Abruzzo.

La sua elezione è avvenuta al termine del XII Congresso regionale del sindacato che si è svolto al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Confermati anche Fabrizio Truono e Massimo Longaretti come membri della segreteria e Monica Gammaraccio nel ruolo di tesoriere. Entrano inoltre nella neoeletta segreteria Valeria Nicolai e Valerio Camplone.

Grande attenzione per l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri che a Montesilvano ha ribadito: “Qualsiasi discussione sui contratti, sui salari, sui diritti rischia di essere insufficiente se non salvaguardiamo la vita umana: i due incidenti sul lavoro, di cui uno mortale, accaduti in questi giorni in Abruzzo, dimostrano che su questo tema dobbiamo fare ancora tanto. È sicuramente una questione culturale e, di certo, dobbiamo investire di più sulla prevenzione e sulla formazione, aumentare il numero delle ispezioni e degli ispettori, evitare le gare al massimo ribasso. Inoltre, però, insistiamo nel chiedere che siano istituiti sia il reato di omicidio sul lavoro sia una procura speciale”. “Spesso, infatti - ha sottolineato Bombardieri - non si tratta di incidenti: quando i dispositivi di sicurezza vengono manomessi per aumentare il profitto e non si fermano le macchine per produrre di più o, ancora, sui ponteggi salgono 67enni e oltre l’orario di lavoro, e quando a causa di queste scelte ne derivano tragedie, non si può non parlare di omicidi e come tali queste vicende vanno trattate.

Così come - ha rimarcato il leader della Uil - è necessario assistere le famiglie delle vittime, perché altrimenti siamo di fronte a una doppia tragedia: la perdita drammatica di una persona cara e la mancanza di mezzi di sostegno a chi è rimasto solo. Anche sul fronte della sicurezza sul lavoro, poi dobbiamo valorizzare l’aiuto che può giungere dall’uso dell’intelligenza artificiale, strumento potentissimo di innovazione e di rivoluzione tecnologica-

Si stanno già facendo importanti ed efficaci sperimentazioni relative, ad esempio, a badge di cantiere e a dispositivi personali elettronici o a sistemi incrociati di vigilanza: bisogna avere il coraggio e la forza di continuare su questa strada e sulla quale - ha concluso Bombardieri - la Uil sarà in prima linea per la difesa della vita e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Un congresso che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo istituzionale e sindacale e cha ha attraversato temi di strettissima attualità che riguardano l’intera regione. Dalla sanità alle aree interne, dall’occupazione alle infrastrutture e ai trasporti fino alle nuove sfide proposte dall’intelligenza artificiale che il mondo del lavoro dovrà affrontare con le giuste competenze. Ed è proprio sull’AI che si è focalizzata la tavola rotonda di ieri pomeriggio, “AI diritti lavoro e legalità”, organizzata nell’ambito delle iniziative della Uil Abruzzo con il Premio nazionale Paolo Borsellino e moderata da Graziano Fabrizi. Al dibattito ha partecipato tra gli altri il fondatore e direttore del quotidiano Il Dispaccio Claudio Cordova.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato al XII Congresso regionale del sindacato: l’assessore regionale Tiziana Magnacca, il sindaco del Comune di Montesilvano Ottavio De Martinis, rappresentanti di Confindustria, di Confcommercio, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e di quella Gran Sasso d’Italia. Oltre ai numerosi membri della segreteria nazionale e ai responsabili dei principali organismi collegati: il segretario organizzativo Emanuele Ronzoni, il tesoriere Benedetto Attili, i segretari nazionali Ivana Veronese, Vera Bonomo, Santo Biondo, il coordinatore nazionale Uil Artigianato Mauro Sasso, il presidente Ital Uil Giuliano Zignani, il presidente Caf Uil Giovanni Angileri, i vicepresidenti Adoc Alessandro Cafagna e Laura Pulcini, il responsabile della segreteria generale Uil Francesco Maria Gennaro.

Queste le parole del segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, dopo essere stato rieletto segretario generale : “Ringrazio Pierpaolo Bombardieri e tutta le struttura nazionale per l’affetto, il supporto e la collaborazione che danno alla nostra regione e per l’amicizia che da sempre ci lega. Ringrazio i ragazzi e le ragazze che hanno contribuito in maniera determinante all’organizzazione e alla buona riuscita di questo appuntamento. Insieme ai delegati e alle delegate che vi hanno partecipato e al grande supporto della mia famiglia sono stati e sono parte integrante di questo percorso. Che porterò avanti con determinazione e convinzione, sempre a tutela dei lavoratori e di tutte le persone che la Uil rappresenta”.