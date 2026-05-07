Apre il Liceo delle Scienze Umane a Ortona

Gli studenti del distretto scolastico di Ortona e della zona di Francavilla al Mare da settembre avranno la possibilità di frequentare il Liceo delle Scienze Umane a Ortona.

E’ stato il positivo dialogo tra scuola, istituzioni e parti sociali, che ha portato finalmente all’accoglimento della richiesta del Liceo “Volta” di istituire la nuova offerta formativa.

Istituzione scolastica ed organizzazioni sindacali da tempo sostenevano la necessità di ampliare con questo indirizzo di studi l’offerta formativa del territorio per evitare che a tanti alunni o l’obbligo di andare verso le scuole di Lanciano o di Pescara oppure addirittura rinunciare iscrivendosi ad altro corso di studi.

Finalmente la Provincia di Chieti, la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale, hanno accolto la richiesta per l’anno scolastico 2026/2027 ed è arrivata immediatamente la verifica dell’effettiva necessità di questa offerta formativa. Infatti, nonostante il tempo limitato per far conoscere il nuovo liceo agli studenti delle attuali terze medie, a seguito di un numero consistente di iscrizioni sono state autorizzate due classi prime.

Se tale tendenza verrà confermata in futuro, circa 200 studenti annualmente potranno evitare orari e spostamenti difficoltosi per poter frequentare il Liceo delle Scienze Umane.

La Cisl Scuola Abruzzo Molise sostiene da tempo la necessità di revisione della rete di trasporto scolastico e la revisione delle linee guida per il dimensionamento scolastico con la necessità di declinare diversamente il diniego di duplicazione dell’offerta formativa entro la distanza di 30 km.

La rete di trasporto scolastico attualmente rende estremamente difficoltoso o addirittura impossibile agli studenti della provincia la frequenza di diversi istituti,, come ad esempio l’Alberghiero di Villa Santa Maria, l’Agrario di Scerni, il Liceo Musicale di Vasto, il Liceo Sportivo di Lanciano ed il Nautico di Ortona (offerta formativa unica a livello regionale).

Bisogna affrontare e risolvere il problema per rendere effettiva la possibilità di frequenza dell’offerta formativa esistente sul territorio. Per la zona di Francavilla ed il distretto scolastico di Ortona, da tempo si richiede anche l’istituzione del Liceo Linguistico, proprio per rispondere alla necessità degli alunni di evitare tempi e costi troppo onerosi per poter frequentare il corso di studi preferito o di dover rinunciare ripiegando su altra formazione.

La Cisl Scuola Abruzzo Molise chiede alle istituzioni scolastiche della provincia, alla Provincia di Chieti e alla Regione Abruzzo, di avviare immediatamente per tutti i casi citati quel dialogo positivo tra tutti i soggetti coinvolti che finalmente ha portato una soluzione agli studenti che potranno frequentare il Liceo delle Scienze Umane a Ortona.