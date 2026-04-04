Pnrr, a Pomilio Blumm il bando Enit per la promozione turistica del patrimonio culturale e religioso

Un incarico strategico per la promozione del turismo dei cammini e del patrimonio culturale e religioso. Pomilio Blumm si è aggiudicata il bando dell’Enit per il progetto “Azioni integrate di promozione delle nuove modalità di fruizione turistica del patrimonio culturale e religioso”, nell’ambito della misura PNRR “Caput Mundi – Next Generation EU”. La società pescarese di respiro internazionale si occuperà della gestione integrata della comunicazione e delle attività promozionali destinate a rafforzare l’attrattività degli itinerari culturali e religiosi e a sviluppare nuovi flussi turistici.

Il progetto mira a valorizzare i principali per la promozione e il miglioramento della fruizione turistica dei siti culturali e religiosi e dei cammini di rilievo internazionale, tra cui Via Francigena, Romea Strata, Romea Germanica, Cammino di San Francesco e Cammino di San Benedetto, attraverso un sistema di comunicazione coordinato e prevalentemente digitale. L’obiettivo è promuovere nuovi percorsi, favorire la destagionalizzazione e distribuire i flussi turistici, affiancando alle mete più note nuove esperienze legate al turismo lento e sostenibile. La strategia sarà rivolta al mercato domestico italiano e a diversi mercati esteri ritenuti prioritari, tra cui Argentina e area LATAM, Stati Uniti e Svizzera, oltre a numerosi Paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda.

L’incarico prevede la definizione di una strategia creativa, accompagnata dalla produzione di contenuti multilingue e materiali digitali. Oltre a ciò, sono previsti un ufficio stampa nazionale e internazionale, campagne di branded content e attività di digital PR con il coinvolgimento di creator, insieme all’organizzazione di media trip e iniziative promozionali. Lo scopo finale del piano è aumentare l'interesse internazionale verso gli itinerari culturali e religiosi e generare nuove opportunità economiche per i territori coinvolti.

Per Pomilio Blumm è arrivata anche una seconda aggiudicazione: l’agenzia ha vinto il bando del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (Fondo For.Te.), un incarico che supera il milione di euro di valore. L’obiettivo è supportare la diffusione, tra le aziende ed i lavoratori, della cultura della formazione continua, favorendo l’accesso alle opportunità di aggiornamento professionale per imprese e lavoratori del terziario.