Lunedì 6 aprile l’Ancestral Chamber Music Quintet inaugura la stagione dei concerti di primavera con “Cinetango”, repertorio innovativo dedicato ai grandi capolavori della musica da film e del tango.

Nella splendida cornice della Chiesa di San Tommaso Becket a Caramanico Terme, nel cuore dell’Abruzzo, la musica diventa un ponte tra arte, cultura e territorio, valorizzando il patrimonio turistico e artistico della regione. L'ensemble rivolge “un sentito ringraziamento” al suo manager, Fabio De Micheli, e all’agenzia di spettacoli per questo nuovo inizio di stagione.