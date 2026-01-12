Screening gratuiti, la Casa della salute mobile si concentra su Chieti e Ortona

Chieti e Ortona ospiteranno per tre settimane la Casa della salute mobile della Asl Lanciano Vasto Chieti per il nuovo ciclo di screening gratuiti.

Da lunedÃ¬ 12 gennaio il poliambulatorio itinerante sosterÃ nel capoluogo, prima in centro storico e poi allo Scalo, per trasferirsi a fine mese sulla costa.

Il calendario prevede la prima tappa a Chieti in piazza San Giustino da lunedÃ¬ 12 a sabato 17 gennaio. La settimana successiva, da lunedÃ¬ 19 a sabato 24 gennaio, il mezzo si sposterÃ in piazzale Marconi a Chieti Scalo. Il tour proseguirÃ a Ortona nellâ€™area parcheggio dello Stadio comunale in via Giovanni XXIII: qui le attivitÃ inizieranno lunedÃ¬ 26 gennaio e andranno avanti fino a lunedÃ¬ 2 febbraio.

A bordo sarÃ possibile sottoporsi senza prenotazione agli screening oncologici: mammografia per donne tra 50 e 69 anni (se non eseguita negli ultimi due anni); ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne nella stessa fascia dâ€™etÃ (se lâ€™esame non Ã¨ stato eseguito negli ultimi due anni o in assenza di colonscopia negli ultimi cinque); Pap-test o Hpv test per donne dai 25 ai 64 anni. Sono disponibili anche elettrocardiogramma (Ecg), spirometria e controllo dei nei sospetti per i cittadini di etÃ superiore ai 16 anni. Per la visita dermatologica, data la disponibilitÃ limitata, Ã¨ consigliabile presentarsi allâ€™inizio delle attivitÃ .