Giornata ricordo e Premio alla memoria di Emanuela Mugoni, sabato l'appuntamento

Il 20 gennaio 2025, a soli 50 anni, veniva a mancare Eleonora Mugoni, docente a Pescara, per un improvviso arresto cardiaco.

A un anno dalla scomparsa i genitori, prof. Francesco Mugoni e prof.ssa Rosa Lucia D'Aloisio e la sorella avv. Isabella Mugoni, hanno programmato un premio e una giornata ricordo. Appuntamento sabato 17 gennaio dalle ore 17.30 nella Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos.

Questo il programma: saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e del vice sindaco Licia Fioravante; relazione del prof. Gianni Oliva su "Eleonora Mugoni studiosa di Domenico Rossetti"; prof.ssa Giuseppina Porreca"Ricordi di una professoressa a Pescara"; dott. Valeriano Lissa Lattanzio "Eleonora Mugoni fra equitazione e studenti". A moderare gli interventi sarÃ a giornalista Paola D'Adamo.

SeguirÃ la cerimonia di premiazione con assegnazione di borse di studio agli allievi piÃ¹ meritevoli della prof.ssa Eleonora Mugoni.

L'evento si chiuderÃ con la donazione alla CittÃ del Vasto della tesi della professoressa Mugoni su "Domenico Rossetti" (Vasto 1772 - Parma 1816).