Tribunali abruzzesi a rischio soppressione, nuova proroga in vista

“Dal Ministro Nordio parole chiare e impegni precisi: entro breve arriverà un disegno di legge per stabilizzare i quattro Tribunali abruzzesi, accompagnato da una proroga tecnica per garantire la continuità dell’attività oltre il 2026. È un risultato importante per l’Abruzzo e per la giustizia di prossimità, un modello per tutta l’Italia”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro, durato circa un’ora, svoltosi al Ministero della Giustizia, durante il quale il ministro Carlo Nordio ha ascoltato le istanze presentate dalla delegazione abruzzese e ha illustrato la linea del Governo sul futuro dei quattro Tribunali abruzzesi a rischio soppressione, quelli di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano con conseguente accorpamento alle sedi giudiziarie di Chieti e L'Aquila.

In una nota diffusa dal Ministero al termine dell’incontro si conferma infatti «l’impegno politico a breve di una proposta di legge governativa per la stabilizzazione dei quattro tribunali sub-provinciali abruzzesi» e, nelle more, «una loro proroga almeno fino al 1° gennaio 2027, per consentire una lineare programmazione delle udienze oltre il 1° gennaio 2026».

All’incontro hanno partecipato, oltre a Marsilio, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso; i presidenti degli Ordini degli Avvocati di Sulmona, Vasto, Avezzano e Lanciano, Luca Tirabassi, Maria Sichetti, Roberto Di Pietro e Antonio Codagnone; il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio; il sindaco di Lanciano Filippo Paolini; il vicesindaco di Vasto Licia Fioravante e il commissario prefettizio di Sulmona Ernesta D’Alessio.