Ritrovati senza vita i due Vigili del Fuoco dispersi

Sono stati individuati dai soccorritori i corpi senza vita dei due Vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco.

I due facevano parte di un gruppo di quattro uomini del Comando di Chieti, tutti liberi dal servizio, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti.

Due sono stati tratti in salvo. Per gli altri, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.