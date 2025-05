All'Aurum il Career Day 2025 organizzato dalla Seags della “d’Annunzio”

Si terrà il prossimo 6 maggio, a partire dalle ore 14:30, presso l’Aurum, il Career Day organizzato dalla Scuola delle Scienze economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche (Seags) della “d’Annunzio”, presieduta dalla professoressa Marialuisa Gambini. L’evento, dedicato agli studenti della Seags, anche quest’anno coinvolgerà gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado. Nello specifico, l’evento intende facilitare e promuovere l’incontro e il confronto fra i giovani e le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni.

Gli studenti e i laureati incontreranno importanti aziende e professionisti operanti nei diversi settori del nostro sistema economico e avranno la possibilità di confrontarsi con le agenzie per il lavoro del territorio per capire come orientarsi nel mercato dell’occupazione, imparare a redigere un curriculum e affrontare un colloquio di lavoro. In particolare, verranno ad illustrare la propria realtà imprenditoriale e professionale: Aptar, Digimetrica, Diskover, Dromedian, Honda, Infoteam, Metamer, Nippon Express, Pomilio Blumm, Suncity, Toto Costruzioni, Ve.Ma.Pla., VerindPlast, l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara.

Con le Agenzie per il lavoro MAW, Generazione Vincente, Manpower, Orienta, Humangest, ed ETJCA, sarà poi possibile accedere, previa prenotazione, ad attività come colloqui one-to-one, test psicologico, assesment, giochi di ruolo su colloquio di lavoro, check curriculum vitae. Nel corso dell’evento sono previsti anche seminari dedicati a Job hunting nell’era digitale, creare un CV e sostenere un colloquio efficace, assessment, lezione interattiva sui colloqui.