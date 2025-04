AGCI Abruzzo e Molise, prima assemblea congressuale congiunta per una nuova fase di unificazione cooperativa

L’AGCI – Associazione Generale delle Cooperative Italiane delle regioni Abruzzo e Molise compie un passo fondamentale e di grande rilevanza per il futuro del movimento cooperativo interregionale: la prima Assemblea Congressuale Congiunta di AGCI Abruzzo e AGCI Molise, che si terrà mercoledì 2 aprile 2025, a partire dalle ore 9.30, presso la prestigiosa Sala Europa dell’Aurum a a Pescara.

L’incontro segna l’avvio ufficiale di un percorso di unificazione delle due articolazioni territoriali dell’AGCI, volto a rafforzare la rappresentanza del mondo cooperativo, migliorare il dialogo con le istituzioni e rendere più efficace l’azione di supporto e promozione delle imprese cooperative locali.

Il programma della giornata prevede, tra gli altri, gli interventi di fine mandato dei Presidenti regionali Francesco Labbrozzi (AGCI Abruzzo) e Agostino De Fenza (AGCI Molise), che illustreranno il percorso che ha portato all’unificazione, seguiti dai saluti istituzionali dei rappresentanti del Comune di Pescara, della Camera di Commercio e della Regione Abruzzo, e dagli interventi dei appresentanti del mondo cooperativo e politico.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale AGCI, Giovanni Schiavone a cui seguirà l’elezione del nuovo Presidente di AGCI Abruzzo e Molise e dei dirigenti che guideranno l’Associazione per il prossimo mandato.

Fondata su principi di mutualità, democrazia e solidarietà, l’AGCI è una delle tre grandi centrali cooperative italiane, impegnata da oltre un secolo nella rappresentanza, tutela e promozione delle imprese cooperative. A livello territoriale, AGCI opera a stretto contatto con le realtà locali per sostenere le cooperative nei settori sociali, culturali, produttivi, agricoli e dei servizi, garantendo assistenza sindacale, progettazione, consulenza e formazione.

In Abruzzo e Molise, il sistema cooperativo costituisce un fattore strategico per lo sviluppo economico e la coesione sociale, soprattutto nelle aree interne e nei territori a bassa densità industriale. Sono oltre 2.800 cooperative tra le due regioni: 2.139 in Abruzzo e 703 in Molise, operanti principalmente nei settori della produzione e lavoro, dei servizi sociali, dell’agricoltura e dell’abitazione. Queste realtà, molte delle quali a mutualità prevalente, rappresentano una risposta concreta ai bisogni delle comunità locali, generando occupazione, inclusione e sviluppo sostenibile. In territori spesso segnati da fragilità economiche e demografiche, le cooperative si affermano come modelli resilienti, capaci di conciliare solidarietà e competitività, innovazione e radicamento territoriale.

La nuova unione tra AGCI Abruzzo e AGCI Molise punta proprio a rafforzare questo patrimonio comune, offrendo una rappresentanza più forte e servizi più efficaci alle imprese cooperative delle due regioni.