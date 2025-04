Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo al Vinitaly 2025

Oltre 50 cantine nello spazio consortile e più di 100 aziende presenti in tutto in fiera. Questi i numeri dell’Abruzzo al Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile.

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo parteciperà alla 57esima edizione con un ampio spazio espositivo nel cuore del Padiglione 12, dove si racconterà attraverso l’identità rinnovata del Modello Abruzzo, il progetto che ha ridisegnato la geografia vitivinicola regionale valorizzando le quattro sottozone provinciali e introducendo la menzione Superiore, destinata alle produzioni di più alta qualità.

"Anche quest’anno il nostro settore vitivinicolo, motore dell’agroalimentare abruzzese con un valore che sfiora i 300 milioni di euro, si presenta al Vinitaly con un’offerta ricca di novità, pronta a intercettare buyer e operatori da tutto il mondo", dichiara Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura. “Le esportazioni in crescita dei distretti abruzzesi rappresentano un chiaro indicatore della loro competitività e della qualità della produzione locale. Il vitivinicolo abruzzese non è solo un’eccellenza produttiva, ma è diventato un vero e proprio modello di sviluppo – il 'modello Abruzzo' – fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale, capace di tutelare il territorio e valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale.”

Tra i momenti più attesi della manifestazione, la masterclass dedicata al Cerasuolo d’Abruzzo, in programma martedì 8 aprile alle 12, guidata dal wine educator Filippo Bartolotta, assieme al presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi e ad una selezione di produttori. In degustazioni anche annate degli anni 70 e alcuni Cerasuolo d’Abruzzo Superiore delle diverse sottozone. “Il Cerasuolo sta vivendo una crescita straordinaria, con un incremento delle vendite che lo rende uno dei rosati più dinamici del panorama italiano. La sua freschezza, il profilo aromatico accattivante e la straordinaria versatilità lo rendono perfetto per le nuove abitudini alimentari, accompagnando con naturalezza piatti leggeri, pesce, verdure e perfino cucina fusion. Il Consorzio sta lavorando per rafforzarne ulteriormente l’identità, introducendo nel disciplinare un parametro oggettivo per definire con precisione il suo colore caratteristico, che rappresenta un elemento distintivo e riconoscibile. Un progetto ambizioso che speriamo possa attuarsi nel più breve tempo possibile”, spiega Nicodemi.

Per il secondo anno, lo stand consortile avrà un’area dedicata allo Spumante d’Abruzzo Doc Trabocco, che sarà protagonista di degustazioni tematiche ed eventi che coinvolgeranno il pubblico della fiera. Spazio anche al mondo della Mixology con cinque cocktails a base proprio di Trabocco Spumante creati in collaborazione con il Bartenders Group Italia. Tutte i giorni dalle ore 16 saranno proposte queste creazioni fatte per l’occasione dalla famosa scuola italiana.

Domenica 6 aprile alle 14,30 si terrà la presentazione della guida “Vini d’Abruzzo per bevitori curiosi”, curata dal giornalista e sommelier abruzzese Franco Santini, che sarà protagonista anche di una masterclass, a seguire. Un progetto editoriale innovativo e dedicato ai winelover, che si discosta dalle tradizionali classificazioni tecniche per raccontare i vini attraverso esperienze, suggestioni ed emozioni, offrendo uno sguardo autentico su una regione ricca di biodiversità e sfumature.

Vinitaly 2025 sarà, infine, l’occasione per annunciare un grande evento che unirà vino e cultura: Vinorum – Festival del Vino Abruzzese, in programma a L’Aquila dal 16 al 18 maggio. Un’iniziativa che celebra il legame tra il vino e il territorio in una città simbolo di rinascita, con degustazioni, incontri, spettacoli e un coinvolgimento totale della scena enogastronomica locale. “Siamo orgogliosi di presentare un evento così importante nella nostra città capoluogo, che merita di essere valorizzata come cuore pulsante della cultura abruzzese”, racconta Nicodemi.

Il Consorzio rinnova inoltre il suo impegno per l’inclusività, prevedendo – in collaborazione con la fattoria didattica e sociale Rurabilandia il cui progetto verrà presentato domenica 6 aprile, alle 11,30 - la presenza di personale diversamente abile alla mescita, in supporto ai sommelier, a testimonianza di un approccio sempre più attento al sociale. “Vinitaly sarà un momento di confronto fondamentale per mostrare il lavoro svolto in questi mesi, il debutto delle nuove sottozone e il consolidamento della nostra identità sul mercato nazionale e internazionale”, conclude Nicodemi, sottolineando come la fiera si confermi nuovamente un’occasione irrinunciabile per il settore.

Di seguito il programma dettagliato con tutte le iniziative che si svilupperanno all’interno dello spazio consortile.

Domenica 6 aprile

Ore 11,30 – Presentazione progetto Rurabilandia a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 14,30 – Presentazione della guida “Vini d’Abruzzo per bevitori curiosi” e, a seguire, masterclass guidata da Franco Santini

Ore 16,00 – Presentazione convegno “Il Futuro dell’enoturismo”, organizzata da Fisar Rosa e alla presenza del presidente di MTV Italia Violante Gardini Cinelli Colombini

Ore 16,00 – Trabocco&Mixology

Lunedì 7 aprile

Ore 10,00 – Presentazione 63° Fiera Nazionale dell’Agricoltura a cura di Lanciano Fiera

Ore 12,00 – Presentazione progetto “Valorizzazione della vitivinicoltura della Doc Villamagna”

Ore 14,00 – Presentazione Daq Distretto Abruzzo

Ore 15,00 Seminario “Scegliere il biologico per un vino buono, sano e competitivo” a cura di Legambiente

Ore 16,00 – Trabocco&Mixology

Martedì 8 aprile

Ore 10,30 – Presentazione della Convention Nazionale Donne del Vino in Abruzzo

Ore 12,00 – Masterclass “Cerasuolo d’Abruzzo, un assaggio del futuro” guidata da Filippo Bartolotta a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 14,30 – Presentazione Progetto di filiera “La filiera del vino biologico di eccellenza” delle Regione del Centro-sud Italia, a cura della CIA L’Aquila-Teramo

Ore 16,00 – Trabocco&Mixology

Ore 17,00 Presentazione progetto “Vini d’Abruzzo by the glass”, a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo