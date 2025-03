Sanità e pubblica amministrazione: il Difensore civico della Regione Di Primio incontro il Prefetto Cupello

Il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, ha incontrato, negli uffici territoriali di Chieti, il prefetto Gaetano Cupello.

“E’ stato un confronto cordiale e proficuo che ci ha consentito di approfondito questioni in ordine alla generale organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione - ha spiegato Di Primio a margine dell’incontro . in particolare ci siamo intrattenuti sulle problematiche che riguardano i cittadini della provincia di Chieti e che sono state oggetto di segnalazione e richieste d’intervento sia alla Prefettura che alla Difesa civica regionale.

Uno dei temi più sentiti e sul quale l’utenza è più sensibile, riguarda la sanità – riferisce il Difensore civico – e sono sempre più frequenti le richieste su questa materia da parte dei cittadini sia alla Prefettura che alla Difesa Civica. Con il Prefetto abbiamo in conclusione riflettuto sul fatto che gli uffici prefettizi da una parte e la difesa civica dall’altra, dovranno sempre di più, valutando caso per caso le richieste che ci arrivano, bilanciare le esigenze del pubblico e le aspettative del privato. E’ questa la strada migliore da percorrere - conclude Di Primio – per dare risposte ai cittadini ed avere quale migliore alleato il sistema sanitario regionale”.