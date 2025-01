Le dirette di Ortona Notizie, politica, eventi e altro

Le dirette 2024

Dicembre, novembre, ottobre, settembre

sono da inserire agosto luglio giugno maggio aprile marzo febbraio gennaio

Le dirette di Dicembre 2024

01/12/2024 "

" "Alleanza per Ortona inaugura la sede ,in Via Papa Giovanni XXIII, e presenta il Direttivo: Paolo Cieri, Presidente Fabrizio Leonzio, Vice Presidente Andrea Mangi, Segretario Pino monaco,Tesoriere Consiglieri: Simonetta Faraone, Gianni Totaro, Andrea di Marco, Alessio Tombesi e Renato D'Auria" "

" 01/12/2024 "

" Concorso Internazionale Francesco Paolo Tosti - Concerto Finale - Il Presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, Remo Di Martino, e il Vice Presidente, Roberto Rupo, ripercorrono la storia dell'Istituto. "

" 01/12/2024 "

" "

" Concorso Internazionale Francesco Paolo Tosti - Le Premiazioni. "

" 04/12/2024 "

" "

" Dalla Basilica Concattedrale San Tommaso Apostolo Ortona, la messa in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare "

" 06/12/2024 "

" "

" Betlemme … al Nido d’Infanzia “ A. Gramsci n Via Berardi, 1 a Ortona con le Zampogne d'Abruzzo di Chieti. I bimbi del nido, i loro genitori, insieme alle educatrici e agli operatori dell’Asilo Nido animano il presepe, realizzato in collaborazione con l’Associazione “ Vivere Insieme “ di Villa Rogatti, con la La sceneggiatura curata da Nicoletta di Meo e Carmela Iacobini "

" 06/12/2024 "

" "

" Betlemme … al Nido d’Infanzia “ A. Gramsci in Via Berardi, 1 a Ortona - L'apertura dell'ingresso ai visitatori. Le Zampogne d'Abruzzo di Chieti hanno allietato I bimbi del nido, i loro genitori, insieme alle educatrici e agli operatori dell’Asilo Nido che hanno animano il presepe, realizzato in collaborazione con l’Associazione “ Vivere Insieme “ di Villa Rogatti, e con la La sceneggiatura curata da Nicoletta di Meo e Carmela Iacobini "

" 06/12/2024 "

" "

" Betlemme … al Nido d’Infanzia “ A. Gramsci in Via Berardi, 1 a Ortona - Le Zampogne d'Abruzzo di Chieti hanno allietato i bimbi del nido, i loro genitori, che insieme alle educatrici e agli operatori dell’Asilo Nido hanno animano il presepe, realizzato in collaborazione con l’Associazione “ Vivere Insieme “ di Villa Rogatti, e con la La sceneggiatura curata da Nicoletta di Meo e Carmela Iacobini "

" 06/12/2024 "

" "

" Betlemme … al Nido d’Infanzia “ A. Gramsci in Via Berardi, 1 a Ortona - Lucia Cagnazzo la coordinatrice del servizio svolto dalla Cooperativa Sociale Leonardo che gestiscle l'asilo d'infanzia sia nella sede di Via Berardi che in quella di Fonte Grande , Nicoletta di Meo una delle due scenografe parlano della seconda edizione del presepe, e le educatrici: Anita , Mara, Katia , Samanta , Bestrice, Amelia, Michela, Luana e Maria Rosaria , raccontano l'impegno ( anche di Loretta momentanemente assentatasi) per la realizzazione del presepe e danno appuntamento alla prossima edizione. "

" 06/12/2024 "

" "

" Dalla Sala Eden l'incontro pubblico di Ortona Popolare sul tema: “Criticità attuali e prospettive future per il governo della Città di Ortona " . "

" 07/12/2024 "

" "

" Dalla Sala Eden - Ortona per il Convegno "Conoscere e Applicare l'Intelligenza Artificiale" "

" 07/12/2024 "

" "

" Ortona vive la tombola , mercatini di Natale e tombola con 90 figuranti in scena, sabato 7 dicembre in Piazza della Repubblica a Ortona. Gli organizzatori Fioralba Castellano e Massimo Spada, illustrano l'iniziativa. All'evento collabora anche la Scuola San Tommaso Leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13964/ortona-vive-la-tombola-7-dicembre-2024 "

" 07/12/2024 "

" "

" 07/12/2024 "

" "

" Ortona vive la tombola , mercatini di Natale e tombola con 90 figuranti in scena. I bimbi della scuola San Tommaso si avviano verso Piazza della Repubblica a Ortona. Leggi qui ➡ "

" 07/12/2024 "

" "

" Ortona vive la tombola , mercatini di Natale e tombola con 90 figuranti in scena. I bimbi della Scuola San Tommaso in Piazza della Repubblica a Ortona. Leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13964/ortona-vive-la-tombola-7-dicembre-2024 "

" 07/12/2024 "

" "

" Ortona vive la tombola , mercatini di Natale e tombola con 90 figuranti in scena. Proma dell'esibizione del coro della Scuola San Tommaso in Piazza della Repubblica a Ortona. il saluto del preside della Scuola San Tommaso , Massimiliano Melchiorre Melchiorre e degli organizzatori dell'evento Fioralba Castellano e Massimo Spada Leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13964/ortona-vive-la-tombola-7-dicembre-2024 "

" 07/12/2024 "

" "

" La benedizione de " Lu Fucaracce " a Villa Grande "

" 07/12/2024 "

" "

" A Villa Grande insieme a " Lu Fucaracce " anche " disegnando lu fucaracce " per coinvolgere e tramandare ai piccoli i valori di questa tradizione "

" 10/12/2024 "

" "

" Aggiornamenti sui disservizi lampade votive nei cimiteri di Ortona. Massimo Tatone, coordinatore regionale di Destra Sociale Abruzzo, segnala la revoca dell'assegnazione del servizio alla precedente concessionaria, il ritorno della raccolta delle segnalazioni agli uffici del Comune di Ortona , in attesa dell'affidamento ad un nuova società. "

" 11/12/2024 "

" "

" "Cantina San Zefferino : Carlo De Iure, presidente per 11 mandati consecutivi, dopo 33 anni di impegno al vertice della cooperativa saluta i soci. L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione, ora composto da : D’Angelo Adolfo Baccile Angelo Scarlatto Alessandro Sanvitale Zefferino Iurisci Vincenzo Notarfranco Fedele De Santis Nicola Pellicciaro Francesco Di Martino Emidio Crudele Lorenzo Di Camillo Francesca" "

" 11/12/0204 "

" "

" Cantina San Zefferino approva il bilancio al 31/07/2024, quello della vendemmia 2023, l’anno della peronospora, il direttore della cantina, Dott. Angelo Baccile, illustra i riflessi sui prezzi e sul bilancio della cooperativa "

" 11/12/2024 "

" "

" Cantina San Zefferino approva il bilancio al 31/07/2024, quello della vendemmia 2023, l’anno della peronospora, il consulente aziendale della cooperativa, dott Angelo Marrone, illustra le strategie aziendali adottate dalla cooperativa per fronteggiare il minimo storico dei conferimenti registrato nel corso della vendemmia 2023. "

" 11/11/2024 "

" "

" Cantina San Zefferino approva il bilancio al 31/07/2024, quello della vendemmia 2023, l’anno della peronospora, il consigliere del C.D.A , avv Alessandro Scarlatto, aggiorna sulla situazione dei ristori agli agricoltori per fronteggiare la crisi di liquidità causata dalla peronospora "

" 21/12/2024 "

" "

" Dalla Sala Eden la Compagnia del Castello presenta gli Eventi 2025 "

" 21/12/2024 "

" "

" Dalla Sala Eden la Compagnia del Castello presenta gli eventi 2025 "

" 22/12/2024 "

" "

" Dal Foro di Ortona, dove sabato 21 dicembre un 69enne di c.da Aquilano è stato investito ed ha purtroppo perso la vita, nei pressi Bar Lilly, Amedeo Leonzio, titolare del bar, e Fabrizio Leonzio, ex consigliere comunale e provinciale, chiedono più sicurezza e migliore visibilità dell'attraversamento pedonale "

" 22/12/2024 "

" "

" "Dal Lido Riccio di Ortona "" La Casa di Babbo Natale al Lido Riccio "" Una bella realizzazione della famiglia Zulli - Di Campli, che dal 2010 illumina il natale di Ortona e non solo." "

" 28/12/2024 "

" "

" "28 dicembre, giorno in cui si celebra l'anniversario della Liberazione della città di Ortona. Della sala consiliare di Palazzo di città, la consegna degli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2023/2024." "

" 31/12/2024 "

" "

" Da Caldari, il brindisi in attesa del nuovo anno con il Comitato Feste di Caldari e il gruppo "Lu pindon di Sciarrett". Gli auguri del Comitato, con il Presidente, Rita De Luca, e il Vicepreside ,Andrea Argentini, del Gruppo, con Peppino Paolucci e Giovanni Ortolano e di tutti i presenti all'appuntamento. "

" 31/12/2024 "

" "

" Da Caldari: Fuochi pirotecnici in attesa del nuovo anno "

" 31/12/2024 "

" "

" Da Caldari: Il volo delle lanterne organizzato dal gruppo "Lu Pindon di Sciarrett", a ricordo delle vittime del Covid - Giovanni Ortolano illustra l'evento e alcune attività svolte dal gruppo "

" 31/12/2024 "

" "

" "A Caldari, a fine anno, il gruppo ""Lu Pindone di Sciarrett"" e il Comitato Feste Caldari - le lanterne volano in alto a ricordo delle vittime del Covid - i fuochi pirotecnici in attesa del nuovo - il brindisi di fine anno Foto " "

Le dirette di novembre 2024

07/11/2024 "

" Dalla Sala Eden - Ortona per il Convegno "L'acqua un bene di tutti, ma non per tutti" del Comitato per Ortona Sasi Class Action "

" 10/11/2024 "

" "

" "Ilario Cocciola, il candidato sindaco del centro sinistra , si presenta alla cittadinanza ." "

" 10/11/2024 "

" "

" Conversazione di Amerigo Gizzi con on. Camillo d'Alessandro resp. Regionale di Italia Viva e i giovani probabili candidati Consiglieri Francesco Bando e Francesco Gatto . Partito che appoggerà la candidatura a Sindaco di Ilario Cocciola del cx sc "

" 10/11/2024 "

" "

" Conversazione Amerigo Gizzi con il partito Azione rappresentanti dal seg. Cittadino Andrea Barisci , dal coordinatore prov. Angelo Borrelli e dal Capogruppo nel consiglio Regionale per Azione E io Pavone "

" 10/11/2024 "

" "

" Conversazione di Amerigo Gizzi con i responsabili di AVS . Segretario cittadino Tommaso D'Anchini - Capogruppo del partito consiglio comunale di Chieti Raimondi Eduardo - Davide Menga e Raffaele Gernone membri Ortonesi del partito "

" 10/11/2024 "

" "

" Conversazione di Amerigo Gizzi col Sindaco Emerito Vincenzo D'Ottavio segretario di Centro Democratico "

" 11/11/2024 "

" "

" Remembrance Day - da Piazza degli Eroi Canadesi, Monumento il Prezzo del Pace, la deposizione tre corone Leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13781/lunedi-11-novembre-le-commemorazioni-per-la-giornata-del-ricordo "

" 11/11/2024 "

" "

" 11/11/2024 "

" "

" "Remembrance Day - Giorno della Memoria - dal Moro River Canadian War Cemetery la cerimonia solenne per commemorare la fine della prima guerra mondiale e altre guerre L’Ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg: “Ricordiamo migliaia di coraggiosi canadesi, indigeni e non, che hanno combattuto contro l'autoritarismo e per la democrazia, contro la paura e per la speranza, contro l'odio e il razzismo e per i diritti umani. Con la gente di Ortona, onoriamo un legame che persiste nel tempo, per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della memoria storica.Abbiamo la responsabilità di opporci all'aggressione e al terrorismo, di evitare la compiacenza e l'indifferenza, di mostrare gentilezza, di difendere la dignità di ciascuno e di agire per la pace.” Il Commissario straordinario di Ortona dottor Gianluca Braga : “L’11 novembre è la giornata in cui gli Ortonesi rendono omaggio, con la visita al cimitero del fiume Moro, ai giovani Canadesi morti per liberare la città. Nonostante i tanti anni trascorsi, il ricordo del grande sacrificio compiuto dal popolo canadese è ancora vivo nel cuore di ognuno. In quei giorni tragici del '43, in cui il destino della città è stato scritto, si sono poste le basi di un profondo rapporto d’amicizia, basato sui valori della pace e della fratellanza. Valori che spetta a noi oggi difendere e riaffermare costantemente, anche in nome dei tanti giovani venuti qui a combattere per gli ideali di libertà e democrazia. Cerimonia, che costituisce un appuntamento fondamentale all'insegna della memoria storica e dell'omaggio ai caduti per la liberazione del nostro paese” Leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13781/lunedi-11-novembre-le-commemorazioni-per-la-giornata-del-ricordo" "

" 11/11/2024 "

" "

" 17/11/2024 "

" "

" "Ortona e il turismo culturale. Quale nuova identità? Dalla Sala Eden , incontro coordinato da Viviana Farinelli, dell’Associazione Museo Diffuso, e Andrea Di Marco, presidente dell’Associazione ortonese di Storia Patria con la partecipazione di Giancarlo Zappacosta, già Direttore dei Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo e la dott.ssa Maria Paola Lupo, storica dell'arte, esperta di beni cultura. Incotro organizzato da Edizioni Menabò e Associazione ortonese di Storia Patria con il patrocinio del Comune di Ortona" "

" 22/11/2024 "

" "

" "Dal Bar Pasticceria Cantelmi in C . so V.Emanuele Ortona Il PSI sezione di Ortona sui parcheggi a pagamento. gli interventi di: Avv. Luigi Di Iorio, segretario PSI sezione di Ortona Nicola Primavera, vice segretario regionale P.S.I." "

" 23/11/2024 "

" "

" "Dalla Sala Eden di Ortona per il Convegno VACCINARSI: ""QUANDO"", NON ""SE"" organizzato dal Rotary Club Ortona. Interventi: - Dott.ssa Adele Primavera, Dirigente medico UO di Terapia intensiva Neonatale - Ospedale di Chieti, ""Con il Rotary... Verso un mondo Polio Free""; - Dott. Francesco Ricci, Dirigente Medico UO di Malattie infettive - Ospedale di Chieti, ""Presente e futuro dei vaccini""; - Prof. Francesco D'Antonio, Docente di Ginecologia e Ostetrice - Ud'A Chieti-Pescara, ""Le vaccinazioni in gravidanza""; - Dott. Antonio Sisto, Direttore UO di Pediatria - Ospedale di Teramo, ""Vaccinazioni in età pediatrica: curiosità, dubbi, istruzioni per l'uso""." "

" 28/11/2024 "

" "

" Dal Cimitero di Caldari, Massimo Tatone, coordinatore regionale di Destra Sociale, illustra due problematiche che interessano la zona : il degrado in cui versa la Chiesa di San Sebastiano e il disservizio delle lampade votive.*** aggiornamento *** Questa mattina , dopo la diretta , Tatone riferisce che è stato contattato dal dirigente della società lampade votive che gli ha dato " conferma atti vandalici nei confronti della società con furti di materiali tipo ottone dentro le scatole di derivazione.... sarà a breve tutto ripristinato e si prospetta un impianto di videosorveglianza che la ditta installerà a sue spese a previa autorizzazione del Comune, " se segnala " stessi danni a Villa Grande ". "

" 28/11/2024 "

" "

" Concorso Internazionale Francesco Paolo Tosti - Quattro giorni di grande musica a Ortona. Il Vice Presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, Roberto Rupo. "

" 28/11/2024 "

" "

" Concorso Internazionale Francesco Paolo Tosti - Quattro giorni di grande musica a Ortona. Il Presidente dell'istituto Nazionale Tostiano, Remo Di Martino. "

" 30/11/2024 "

" "

" "Sabato 30 novembre, presso Le Dimore, in Via G. D'Annunzio a Ortona , l’evento “Accanto ai giovani“ - Una sfida da vincere insieme - Si è parlato di un tema che tocca profondamente le sfide sociali, culturali ed educative del nostro tempo: i disagi giovanili Con gli interventi : dell’Avv Maria Concetta Falivene, avvocato civilista, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo; del Dott Francesco De Cicco, già Questore di Rimini e Chieti, componente del Tavolo tecnico per la prevenzione dei disagi giovanili presso il Garante dell'infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo. del Dott Gustavo Cioppa, magistrato, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia, già sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Moderatore, il dott Paolo Marchegiano, Componente del tavolo tecnico per la prevenzione dei disagi giovanili presso il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo. L’evento è stato presentato dal gruppo “ Citta che amo ” con, Italia Cocco e Antonio Sorgetti e Lucia Simona Rabottini." "

" 30/11/2024 "

" "

Le dirette di ottobre 2024

03/10/2024 "

" "Il presidente della Regione, Marco Marsilio, al porto di Ortona per una iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L.Acciaiuoli” di Ortona: dodici allievi della V classe dell’Istituto Tecnico Nautico parteciperanno alla Regata “Barcolana 56,” e alla regata “Veleziana XVII”, con Anassa la barca a vela a sequestrata agli scafisti e assegnata alla Lega Navale Italiana sezione di Ortona di Ortona . - L’arrivo del presidente della Regione, Marco Marsilio, al molo , il saluto delle autorità presenti, degli studenti. - Il presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona , Luigi Polidoro accompagna il Presidente Marsiglio per una visita sulla Anassa, - La benedizione impartita da Don Roberto Geroldi 1/" "

" 03/10/2024 "

" "

" "Il presidente della Regione, Marco Marsilio, al porto di Ortona per una iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L.Acciaiuoli” di Ortona - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario ed altri salgono a bordo della Anassa per una breve visita. 2/" "

" 03/10/2024 "

" "

" "Mare di Legalità - Marco Biagi: progetto con il supporto della presidenza nazionale della Lega Navale 3" "

" 03/10/2024 "

" "

" "A bordo della Anassa il brindisi augurale per iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L.Acciaiuoli” di Ortona 4/" "

" 03/10/2024 "

" "

" "- Il presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona , Luigi Polidoro illustra l’attività svolta nell’ambito nel diporto e dei servizi al territorio. 5/" "

" 03/10/2024 "

" "

" "Dalla sede nautica della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona , la presentazione del progetto sviluppatosi nel segno della legalità. Una iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L.Acciaiuoli” di Ortona, eccellenza nella formazione nautica dei giovani abruzzesi, che vedrà dodici allievi della V classe dell’Istituto Tecnico Nautico partecipare alla Regata “Barcolana 56,” e alla regata “Veleziana XVII”- Gli interventi: il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il delegato regionale della Lega Navale Italiana, C. Amm. Andrea Fazioli il consigliere della Sezione di Ortona, dott. Umberto Di Deo il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario il Commissario Prefettizio di Ortona, Dott. Gianluca Braga. I saluti conclusivi del Presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona Luigi Polidoro 6/" "

" 03/10/2024 "

" "

" "Il Presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona, Luigi Polidoro: “ il giusto riconoscimento del lavoro fatto in questi mesi.“ 7/" "

" 06/10/2024 "

" "

" "Il presidente della Regione, Marco Marsilio, al porto di Ortona per una iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona /8" "

" 06/10/2024 "

" "

" """ Di corsa nella storia"" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione con il comune di Ortona e il patrocinio, dello Stato Maggiore della Difesa. Il messaggio dell'Ambasciatrice del Canada e dello Stato Maggiore dell'esercito Letti da Camillo Della Nebbia 1" 1 "

" 06/10/2024 "

" "

" "“Di corsa nella storia"" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione con il comune di Ortona e il patrocinio, dello Stato Maggiore della Difesa. Il saluto di Angela Arnone, presidente della Onlus Crossroads Ortona che insieme all'Asd Ortona for Runners,Ortona, ha organizzato la gara podistica 2" 2 "

" 06/10/2024 "

" "

" """Di corsa nella storia"" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione con il Comune di Ortona e il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa. Il saluti del presidente dell'Asd Ortona for Runners Ortona, Giuseppe Donia; del Commisario prefettizio di Ortona, dott. Gianluca Braga. La partenza della corsa 3/" 3 "

" 06/10/2024 "

" "

" "“Di corsa nella storia"" quarto trofeo Ortona Challenge - l'arrivo dei primi 10 4/" 4 "

" 06/10/2024 "

" "

" "Dal Canada a Ortona per partecipare“Di corsa nella storia"": Jeremy Adler, vice ambasciatore canadese, e Luc con Meagan e i loro figli Emma e Nico 5/" 5 "

" 06/10/2024 "

" "

" "Giampiero Misci, presidente della Victoria Cross Ortona, squadra di calcio ortonese che porta il nome dell'onorificenza assegnata al capitano canadese Paul Triquet, racconta la storia del legame della squadra con il Canada e l'episodio che ha visto protagonisti i militari canadesi nella Battaglia di Ortona "" 6/11" 6 "

" 06/10/2024 "

" "

" Maia, studentessa del College canadese di Lanciano, legge il saluto della delegata del Quebec di Roma 7 "

" 06/10/2024 "

" "

" “Di corsa nella storia" la premiazione di Enzo e Venere due " badanzosi giovani " 8 "

" 06/10/2024 "

" "

" “Di corsa nella storia" le premiazioni 9 "

" 06/10/2024 "

" "

" “Di corsa nella storia" le premiazioni 10 "

" 06/10/2024 "

" "

" Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese Città di Ortona a “Di corsa nella storia" 11 "

" 07/10/2024 "

" "

" "Dal Distretto sanitario di Ortona in piazza San Francesco, l’apertura del cantiere casa di comunità a Ortona Gli interventi di Thomas Schael, direttore generale Asl Lanciano Vasto Chieti Arch Gabriele Di Nunzio, progettista Arch Giovanni Mattucci, Direttore dei Lavori Renato Lisio,direttore area distrettuale 1 Gianluca Braga, commissario prefettizio Comune di Ortona Presente Daniele D’Amario, consigliere regionale" "

" 07/10/2024 "

" "

" Da Contrada Postilli le problematiche illustrate da alcuni residenti coordinati dall'avv. Domenico Barbone Paolini. "

" 16/10/2024 "

" "

" Dal Teatro "F.P. Tosti" di Ortona: Conferenza stampa di presentazione del nuovo spettacolo realizzato dalla Compagnia dell'Alba di Ortona in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d'Abruzzo "80 voglia di...'80!" che debutterà, in anteprima nazionale, con due date al Teatro Tosti di Ortona venerdì 25 ottobre alle 20.45 e domenica 27 alle 18 per poi partire per la tournée nazionale. Protagonista dello spettacolo sarà Manuel Mercuri performer, danzatore, acrobata, content creator. "

" 19/10/2024 "

" "

" "Dal Bar Cantelmi l'associazione ""Uniamo Ortona"" presenta l'incontro pubblico ""GRANDI PROGETTI, GRANDE FUTURO? Le idee, i progetti, le sfide che ci attendono"" previsto per Sabato 26 Ottobre 2024, alle ore 17.30 presso ""Le Dimore"" di via D'Annunzio, Ortona. presenta i tredici componenti del Direttivo dell'Associazione e le iniziative in cantiere per i prossimi mesi." "

" 19/10/2024 "

" "

" "L'associazione ""Uniamo Ortona"" presenta l'incontro pubblico ""GRANDI PROGETTI, GRANDE FUTURO? Le idee, i progetti, le sfide che ci attendono"" previsto per Sabato 26 Ottobre 2024, alle ore 17.30 presso ""Le Dimore"" di via D'Annunzio, Ortona. presenta i tredici componenti del Direttivo dell'Associazione e le iniziative in cantiere per i prossimi mesi. Per altre info leggi qui ➡ https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13661/uniamo-ortona-presenta-grandi-progetti-grande-futuro" "

" 19/10/2024 "

" "

" Conversazione di Amerigo Gizzi con on. Camillo d'Alessandro resp. Regionale di Italia Viva e i giovani probabili candidati Consiglieri Francesco Bando e Francesco Gatto . Partito che appoggerà la candidatura a Sindaco di Ilario Cocciola del cx sc "

" 25/10/2024 "

" "

" "Dalla Sala Eden di Ortona per la 40esima edizione del Premio “V. Frixa”, evento organizzato dal Rotary Club Ortona. Saranno premiati gli studenti più meritevoli diplomatisi la scorsa estate dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado, e si avrà modo di condividere le esperienze con i “vecchi” vincitori del Premio, per scoprire come la loro vita professionale è cambiata da allora. Ad allietare l’atmosfera, ci saranno gli studenti del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto, il tutto con ospite d’onore il Governatore del Distretto 2090, Massimo De Liberato." "

" 27/10/2024 "

" "

" "Da Via Cervana, Ortona, la partenza della "" Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon "" Gara podistica, giunta alla seconda edizione e certificata Bronze FIDAL, si sviluppa interamente sulla Via Verde (chiusa ai ciclisti e ai pedoni nella fascia oraria 8:30 – 12:00). Arrivo a Fossacesia Marina dinanzi il parco comunale della Baya Verde." "

" 27/10/2024 "

" "

" "Da Lido Saraceni, Ortona, dopo la partenza della "" Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon "" I 1.200 podisti entrano sulla pista ciclo pista ciclo pedonale Costa dei Tracocchi direzione Fossacesia Marina dove, dinanzi il parco comunale della Baya Verde, ci sarà l'arrivo. La gara podistica, giunta alla seconda edizione e certificata Bronze FIDAL, si sviluppa interamente sulla Via Verde (chiusa ai ciclisti e ai pedoni nella fascia oraria 8:30 – 12:00)." "

" 30/10/2024 "

" "

" "Dalla Sala Eden di Ortona per l'inaugurazione dei corsi biennio 2024/2026 dell’ITS Most Accademy – Istituto Tecnologico Superiore perla Mobilità Sostenibile. Interventi: • SALUTI - Comune di Ortona - Il Vice Commissario Gianfranco Attili - I.I.S “L. Acciaiuoli – L. Einaudi” di Ortona – Prof.ssa Angela Potenza - Dirigente Scolastico - TUA SPA – Dr. Pasquale Di Nardo - Consigliere delegato divisione ferroviaria - Fondazione ITS MOST Academy – Ing. Alfonso Di Fonzo - Presidente • LE AREE SPECIALISTICHE DEL MONDO DEL LAVORO - La Specializzazione nel comparto Ferroviario - Dr. Massimo Sposaro - D&T Srl Safety Total System Marine Group Srl – Dr. Fabio Palermo - FIT-CISL, Federazione Italiana Trasporti – Dr. Amelio Angelucci - Segretario Generale Abruzzo-Molise - HITECO SpA – Dr. Augusto Caporrella - SAP Gold Partner - DIGITAL SOFT Srl – Ing. Nicola Falasca - Amministratore • LE ESPERIENZE DEGLI ALLIEVI IN AZIENDA - HONDA Italia Industriale – a cura di Giuseppe Cinquino - L.TRANSPORT SpA – a cura di Luciana Ferrone DRIVESERVICE Srl – a cura di Valeria Valerio - LA MIA ESPERIENZA IN ERASMUS – a cura di due allievi ITS - Il PROGETTO MAAS4ABRUZZO – APP TRABOCCHIMOB - a cura del Presidente Alfonso Di