Le dirette di Ortona notizie Politica, eventi e altro

30/09/2023

Domenica 1 ottobre 2023 a Villa Maria - Francavilla - la 57^ assemblea del Distretto 209 Inner Whell Italia 0:00

I saluti:

2:26 Anna Rita D'Alessandro, Governatrice del distretto 209

4:42 Luisa Ebe Russo, Sindaco di Francavilla

6:10 Maria D'Alessandro, presidente del Club II W di Ortona

7:42 Cinzia Tomatis, Board Director IIW

10:49 Gesualdo Angelico, Governatore Rotary Distretto 2090

13:09 Daniele D'Amario, assessore al turismo della Regione Abruzzo. 15:16 Marcello Di Bartolomeo, assessore al Bilancio del Comune di Ortona.

29/09/2023

Dal Museo Tosti la presentazione delle attività autunnali del 2023 che chiuderanno il quarantesimo anno di costituzione dell'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona.

Gli interventi di :

Remo Di Martino, Presidente dell’Istituto Nazionale Tostiano;

Fabrizio Montepara, Consigliere regionale;

Maurizio Torelli, direttore dell’Istituto, Nazionale Tostiano;

Roberto Rupo, Vice Presidente dell’Istituto Nazionale Tostiano

28/09/2023

Dalla sede della Capitaneria di porto di Ortona, la presentazione dei prossimi investimenti che saranno realizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale nel porto di Ortona, finanziati con i fondi del Pnrr e del Piano nazionale complementare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli interventi

del Comandante della Capitaneria di porto di Ortona, Capitano di Fregata

Dario Ambrosino

del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo,

del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ( in collegamento on line)

del Vicesindaco del Comune di Ortona, Cristiana Canosa,

e dell'Amministratore delegato di Sogesid, Errico Stravato.

La presentazione dei lavori effettuata dall'Ing. Maria Letizia Vecchiotti

Responsabile Divisione infrastrutture e gestione energetica dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale

e dall'Ing Gianluca Pellegrini, dirigente tecnico dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale

21/09/2023 dal foyer del teatro Tosti la presentazione del premio "Gaetano Cespa" dedicato alla memoria del giovane performer Gaetano Cespa. Gli interventi del sindaco Leo Castiglione, degli organizzatori del premio, di Roberta Esposito, consigliere Agbe e di

Monica Cespa,sorella di Gaetano.

13/08/2023 "Da Palazzo Farnese - Ortona - la rievocazione dell'acquisto della città di Ortona

a seguire il corteo storico e lo spettacoli di musici, bandiere e rapaci in Piazza della Repubblica

a cura del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici ""I Farnese"" e del comune di Ortona.

VI tappa del tour ""Sulle vie di Margarita d'Austria: da Ortona a Oudenaarde"". sempre a cura del gruppo storico I Farnese che dal 2021 con il suo lavoro promuove e valorizza la propria città e la storia della Madama Margarita d'Austria che acquistò Ortona nel 1582"

13/08/2023 "Da Piazza della Repubblica - Ortona -

la rievocazione dell'acquisto della città di Ortona lo spettacoli di musici, e bandiere cura del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici ""I Farnese"" e del comune di Ortona

Con la partecipazione dei Bandierai dei Quattro Quarti citta de L’Aquila

Ente palio Madama Margaritia di Castel Madama gruppo margheritiano Castel Madama

Guferia citta di Manoppello"

13/08/2023 Dal Castello Aragonese Megà - disco show dalle 23 alle 3 - ingresso libero

13/08/2023 Dal Castello Aragonese Megà - disco show dalle 23 alle 3 - ingresso libero 2

13/08/2023 Dal Castello Aragonese Megà - disco show dalle 23 alle 3 - ingresso libero organizzato da Giacomo Radogna, nel cartellone delle manifestazioni estive ortonesi, occasione di divertimento per i più giovani al centro di Ortona

10/08/2023 BOOMDABASH in attesa del concerto giovedì 10 Agosto dalle 22 in Piazza Porta Caldari a Ortona

BOOMDABASH in concerto giovedì 10 Agosto in Piazza Porta Caldari a Ortona i saluti dell'amministrazione

BOOMDABASH in concerto in Piazza Porta Caldari a Ortona

https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/1331755334094928



28/06/2023 Dal Polo Eden – Ortona - incontro, organizzato dall'amministrazione comunale di Ortona, con l'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente per affrontare la difficile situazione che sta vivendo il comparto vitivinicolo del territorio.

28/06/2023 Dalla Chiesa di Santa Caterina D’Alessandria - Inaugurazione della esposizione di opere d'arte “ Il CROCIFISSO MIRACOLOSO, SAN TOMMASO APOSTOLO E LA RELIGIOSITÀ IN ORTONA “

21/06/2023 Da Cucullo - Ortona : APERTURA DELLA CANTINA VINCO E BRINDISI ALL'ESTATE CON GLI SPUMANTI "TRABOCCO"

21/06/2023 "Da Piazza degli Eroi canadesi la presentazione del programma delle manifestazioni dell'estate ortonese.

Gli interventi

del vicesindaco, con delega agli eventi, Cristiana Canosa;

del presidente del CMO Rosaria Pellegrini;

del Sindaco di Ortona, Leo Castiglione."

20/06/2023 Da Torre Della Loggia la compagnia teatrale NoveZeroSei, degli attori Tommaso Bernabeo, Dario Iubatti ed Eliana De Marinis, presenta il " Festival del mare “ una quattro giorni di teatro ricca di ospiti

19/06/2023 "Da Canosa Sannita il Tavolo tecnico dedicato alla crisi del mondo agricolo locale. Presenti il Consigliere Regionale,Fabrizio Montepara, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, Luigi D'Eramo, i rappresentanti della Cantine Sociali e delle Associazioni di categoria.

Gli interventi :

Coldiretti: Rampazzo

CIA: Sichetti

Confagricoltura: Lovato

Copagri: Dell’Osa

Liberi Agricoltori: Mercurio

Vinco: Di Labio

Cantina San Zefferino, De Iure

Consorzio Tutela: Nicodemi

Sindaco di Crecchio: Di Paolo

Sindaco di Frisa

Sindaco di Casacanditella

Cantina Canosa: Zulli"

10/06/2023

Festa della Marina organizzata dall'A.N.M.I Ortona 1:40 Alza bandiera col fischio del Nostromo 2:20 Inno Nazionale 4:00 Benedizione dell’omaggio floreale da parte del nostro Cappellano, Don Roberto. 5:43 Deposizione dei fiori con Inno del Piave, 6:06 Onori ai Caduti con 3 squilli di tromba ed esecuzione del Silenzio 9:08 Saluto del Presidente ANMI Ortona , Antonio Giambuzzi 11:19 lettura del Messaggio del Presidente Nazionale in occasione della Festa della Marina, da parte 11:42 del Com.te Giuseppe Sacco, Delegato per le regioni Abruzzo e Molise. 15:17 saluto del Presidenze del Consiglio Comunale di Ortona Dott Vincenzo Polidori 17:41 Saluto del comandante della Capitaneria di Porto di Ortona Capitano di Fregata Francesco Scala 20:59 Lettura della Preghiera del Marinaio

06/09/2023

"Dal Foyer del Teatro Comunale di Ortona “ F.P. Tosti “ la presentazione della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Tosti.

Gli interventi di :

Gabriele de Guglielmo co-direttore del Teatro;

Silvia D'Alessadro, direttore generale Gegel;

Fabrizio Angelini,co-direttore del Teatro;

Leo Castiglione, Sindaco del Comune di Ortona;

Daniele D'Amario, assessore regionale alla cultura."

05/06/2023

"Dalla Sala Eden Ortona “ L’autonomia Differenziata spacca l’italia “ un momento di approfondimento sul disegno di legge sull’autonomia differenziata che tanto preoccupa partiti di ogni schieramento, associazioni, rappresentanze delle forze produttive e sociali.

Introduzione di:

Angelo Radica, Sindaco di Tollo e Consigliere della Provincia di Chieti, membro della presidenza ALI

Il saluto di Leo Castiglione, Sindaco del Comune di Ortona

Interventi:

Giacomo Carnicelli, Presidente Regionale ALI Abruzzo - Autonomie Locali dell'Abruzzo

Luigi Borrelli Presidente Anpi Provincia di Chieti

Mariella Tieri componente direttivo regionale Libera;

Franco Spina, Segretario Cgil Provinciale Chieti;

Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Presidente Nazionale ALI

Angelo Orlando, senatore"

04/06/2023

Dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona il “ Vela day “: la cultura del mare e lo sport della vela , l'occasione per accostarsi al mondo della vela: il Presidente l'avv. Roberto Diano, parla dell'iniziativa, Lamberto Di Vincenzo, giovanissimo Aiuto Didattico Istruttore, illustra i nodi marinari e le parti dell'Optimist, e Maria Teresa Tacconelli, direttore sportivo del gruppo vela e ufficiale di regata, illustra le modalità di uscita in barca durante il Vela Day

02/06/2023

2 Giugno – Festa della Repubblica - “Partigiane, Patriote e Madri Costituenti “ dal Museo della Battaglia, promossa dalla sezione ANPI-“Dario Serafini” di Ortona in collaborazione con il Comune di Ortona e lo SPI – CGIL provinciale. Intervento della Prof.ssa Sara Follacchio, docente di Storia e Filosofia, componente del comitato direttivo e responsabile per la didattica dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea.

31/05/2023

Dalla sala consiliare del Comune di Ortona, conferenza stampa del Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, per comunicare gli ultimi sviluppi politici-amministrativi relativi alla propria maggioranza.

30/03/2023

Il diritto alla salute tra case di comunità e autonomia differenziata - incontro con il Dott. Salvatore Garzarelli, già primario ostetrico-ginecologico Ospedale Civile di Ortona e Savona

Introduce l'Avv. Luigi Di Iorio, Segretario Sezione PSI Ortona

Intervento di Franco Leone, già Segretario Generale CGIL Abruzzo

Intervento di Giovanni Scioli Segretario P.S.I. Provincia di Chieti

Moderatore Nicola Primavera, già sindacalista Cgil Abruzzo e Pescara"

27/27/05/2023

“ La Congiura dei cardinali “ dalla Sala Studio della Biblioteca Comunale di Ortona, l'incontro l’autore, Antonio Tenisci

Rotary Club Ortona XXIX edizione premio I Rami - il presidente del Rotary Club Ortona , Tommaso Di Deo Iurisci

27/05/2023

Rotary Club Ortona XXIX edizione premio I Rami - il presidente della commissione selezionatrice, Levino Flacco

27/05/2023

Rotary Club Ortona XXIX edizione premio I Rami - La consegna del premio allo scrittore Romano De Marco

25/05/2023

Riprende la raccolta firme per la delocalizzazione impianto 5G in Contrada Moro - Acquabella! Troverete Rosalia Tucci, dalle ore 10.30 alle ore 12, a Porta Caldari (vicino la Banca)

23/05/2023

"Dalla Sala Eden Learn your culture - progetto Erasmus:

Roberto Rupo e Patrizio Marino ( Erasmus Team I.C. Tosti ) Illustrano il progetto"

23/05/2023

dalla Sala Eden - Learn your culture - progetto Erasmus I.C. Tosti - concerto di canti e balli in onore degli ospiti internazionali - con il " Coro delle Ville "

23/05/2023

Il reggimento Seaforth Highlanders of Canada, in visita a Ortona. Da Porta Caldari, sfilata in divisa con la cornamusa a testa del corteo.Il reggimento Seaforth Highlanders of Canada, è uno dei reggimenti che ha contribuito alla liberazione di Ortona nel dicembre del 1943.

23/05/2023

Il reggimento Seaforth Highlanders of Canada, in visita a Ortona, da Piazza degli Eroi Canadesi, cerimonia commemorativa

21/05/2023 “Una vita per la poesia e per il dialetto” - “ XI recital di poesia dialettale - IV memorial ad ANNA BASTI “organizzato dall’A. C. S. G . “Olimpia” di Ortona in collaborazione con il Comune di Tollo.

20/05/2023

Uniti per Ortona - Gli otto consiglieri comunali di opposizione illustrano la crisi politico-amministrativa. Sala Eden 20 maggio 2023 gli interventi : Uniti per Ortona - Gli otto consiglieri comunali di opposizione illustrano la crisi politico-amministrativa. Sala Eden 20 maggio 2023 gli interventi : 0:01 Italia Cocco 10:46 Angelo Di Nardo, 22:59 Simona Rabottini, 36:07 Simonetta Schiazza 47:04 Antonio Sorgetti. 54:38 Gianluca Coletti 1:10:00 Ilario Cocciola 1:29:30 Franco Vanni

17/05/2023

Al via " Ortona Città D'Arte " concorso musicale nazionale Lions - 2023 V edizione

Perdono 2023, i ringraziamenti del Sindaco, Leo Castiglione, e del Vice Sindaco, Cristiana Canosa, prima dei fuochi pirotecnici musicali dal Castello Aragonese https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/749714883562976



Perdono 2023, i fuochi pirotecnici musicali dal Castello Aragonese

14/05/2023

Clementino a Ortona per il Perdono 2023

Clementino a Ortona il primo concerto della stagione

Clementino a Ortona, coinvolge la piazza: " Ortona spacc e vetrin "

14/05/2023

Perdono 2023 -La Processione del busto d’argento di San Tommaso

Perdono 2023 - La Processione del busto d’argento di San Tommaso all'orientale

Perdono 2023 - La Processione in Piazza della Repubblica

Perdono 2023 - La Processione del busto d’argento di San Tommaso rientra in Cattedrale

Perdono 2023 - La Processione del busto d’argento di San Tommaso è conclusa

13/05/2023

Il Corteo della Dama delle Chiavi d’Argento 2023

13/03/2023

L’ITS MO.ST premiato come primo classificato al Premio “Nico Piras - Insieme contro il maltrattamento dei mezzi pubblici” promosso dalla FIT CISL i Saluti di: Angela Potenza - Dirigente scolastico I.I.S. “L. Acciaiuoli-L. Einaudi” di Ortona Leo Castiglione - Sindaco di Ortona Salvatore Minervino - segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale gli Interventi di : Sandro Chiacchiaretta - Presidente ANAV - Sezione Abruzzo Carola Di Paolo - Direttore Commerciale Tua Giuseppe Modugno - Responsabile Personale e Organizzazione RFI Abruzzo Bruna Di Domenico - Direttrice Regionale Trenitalia Abruzzo Amelio Angelucci - Segretario generale FIT CISL – Sezione Abruzzo-Molise

04/05/2023

Dalla sala consiliare del Comune di Ortona la presentazione del programma delle feste del Perdono in programma il 13, 14 e 15 maggio e la presentazione della Dama delle Chiavi

30/04/2023

Torneo Costa dei Trabocchi - Le premiazioni: 1° Inter, 2° Pescara, 3° Napoli 4° Bologna .

Inter 1 Pescara 0

Napoli Bologna 3-0

Torneo Costa dei Trabocchi- concluse la semifinali - con Alessio Marchioli i risultati

27/04/2023

La Via Verde Costa dei Trabocchi consegnata alla comunità abruzzese.

i saluti istituzionali e taglio del nastro

scoprimento della targa in memoria dell’architetto Valerio Andrea Ursini

presentazione del murales la presentazione del murales "In Eterno Fantini “

a cura del progetto Muri Parlanti Talking Wall 3.0

La Via Verde Costa dei Trabocchi consegnata alla comunità abruzzese.

La partenza della “ ciclopedalata Rosa “ inaugurale della Via Verde a cura del comitato Abruzzo Federazione Ciclistica e Gal Costa dei Trabocchi

25/04/2023

25 aprile 1945 - 2023 78° anniversario della liberazione -

Piazza degli Eroi Canadesi - deposizione di una corona d’alloro al monumento “ Il Prezzo della Pace “

25 aprile 1945 - 2023 78° anniversario della liberazione -

deposizione di una corona d'alloro al monumento alle Vittime Civili di Guerra

25 aprile 1945 - 2023 78° anniversario della liberazione - deposizione di una corona d'alloro al Sacrario militare presso il cimitero di Ortona

25 aprile 1945 - 2023 78° anniversario della liberazione -

Contrada San Leonardo deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre

24/04/2023

Dal Museo della Battaglia di Ortona - 1943-1945. Le tappe che hanno condotto alla Liberazione d'Italia - incontro con il prof. Roberto Leombroni

( la diretta è divisa in quattro parti in quanto è stata interrotta quando veniva proiettato un video coperta da diritti )

23/04/2023

Gara podistica “Tappa a piedi”, Fossacesia -Ortona - le premiazioni

22/04/2023

La guerra come una pandemia Costi e rischi per il territorio

convegno organizzato dalla Pro Loco di Caldari

Guerra e pandemia due momenti di crisi nella storia dell'umanità che hanno influenzato le coscienze e le vite di intere generazioni introduzione 0:00 Vittorio Dragani, V. Presidente Pro Loco Caldari i saluti: 0:09 Floriana Geniola Presidente della Pro Loco Caldari 1:25 Leo Castiglione Sindaco del Comune di Ortona gli interventi: 5:53 Gaetano Basti, Direttore editoriale D'Abruzzo – Edizioni Menabò 18:01 Dott Camillo Della Nebbia, giornalista 32:27 Avv. Andrea Di Marco, saggista – storico 1:17:24 Dott Marco Patricelli, saggista storico

21/04/2023

Amerigo Gizzi intervista Emore Cauti

20/04/2023

Intervista a Laura Iubatti, Andrea Mangi e Davide Menga, candidati della lista Ortona Cambia

20/04/2023

Dalla Sala Eden – Ortona - “ DOPO DI NOI - disabilità , Alzheimer ed amministratore di sostegno “ convegno organizzato dal Lions club di Ortona con il patrocinio del Comune di Ortona. Un convegno di ampio respiro con esperti del settore per temi sociali molto delicati.

la prima parte

la seconda parte

19/04/2023

L' apertura del primo tratto dell'Orientale: la nuova pavimentazione e la frase di Tosti

19/04/2023

L' apertura del primo tratto dell'Orientale: " il cielo stellato" e le fioriere illuminate

18/04/2023

Amerigo Gizzi intervista gli esponenti di Città Ideale: Katia Bolletta, Cristiana Canosa e Desirèe Ferraioli

16/04/2023

Domenica 16 aprile 2023 nel Teatro Comunale, in occasione del quarantennale della costituzione dell’istituto Nazionale Tostiano (1983-2023), la manifestazione in ricordo del Prof. Francesco Sanvitale

15/04/2023

"Dall'Auditorium Zambra di Ortona il convegno “ Sport Giovani e territorio “” e presentazione del primo “Torneo costa dei Trabocchi.”"

15/04/2023

Intervista agli 8 consiglieri che hanno votato contro il DUP. Il Documento Unico di Programmazione è stato bocciato

14/04/2023

Dalla sala convegni del Padiglione 3 del Polo Fieristico D’Abruzzo – Lanciano Fiera

L’Incontro inaugurale della 61^ Fiera Nazionale dell’Agricoltura alla presenza delle autorità.

Il saluto del Ministro Francesco Lollobrigida, del presidente di Lancianofiera Donato Di Campli , del Sindaco di Lanciano Filippo Paolini e di altri esponenti delle realtà presenti"