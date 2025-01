La Prof.ssa Calandra discute di legalitÃ  all'Istituto D'Istruzione Superiore " L. Acciaiuoli - L. Einaudi " di Ortona

Venerdì 17 gennaio, alle ore 11:00, l'Aula Magna dell'Istituto Nautico di Ortona si animerà con un convegno -dibattito sul tema della legalità : precisamente si parlerà della mafia dei pascoli. Protagonista dell'incontro sarà la professoressa Lina Calandra, docente associato presso l'Università dell'Aquila, invitata nell'ambito del progetto Legalità dell'Istituto d'Istruzione Superiore " L. Acciaiuoli - L. Einaudi " di Ortona

Lina Calandra si occupa principalmente del tema della montagna e della conservazione ambientale in rapporto con lo sviluppo locale; della partecipazione come metodologia di indagine per la pianificazione socioterritoriale; delle conseguenze socioterritoriali di eventi catastrofici.

Dirige il Laboratorio geo-cartografico «Cartolab» che forma e coinvolge, grazie a progetti in convenzione con enti e soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale, tirocinanti, laureandi e giovani ricercatori in attività di ricerca socioterritoriale sul campo in tema di gestione della conflittualità ambientale soprattutto nelle aree protette; di sviluppo locale e di governo partecipativo del territorio, in particolare nelle aree montane e in situazione di emergenza e post-emergenza; di educazione al territorio e didattica della geografia.

Dal 2017, è impegnata in attività di ricerca, di terza missione e di public engagement concernenti le dinamiche criminogene legate ai contributi europei in agricoltura e ai pascoli montani.

La professoressa Calandra, esperta, quindi nel settore, porterà il suo contributo approfondendo tematiche attuali e di grande interesse anche per la comunità studentesca. L'incontro si inserisce in un percorso formativo più ampio, volto a sensibilizzare i giovani sull'importanza della legalità e della giustizia, valori fondamentali per una società civile e democratica.

L'iniziativa, rappresenta un'occasione importante per gli studenti di confrontarsi con una figura rilevante del mondo accademico e per approfondire tematiche importanti per il loro futuro non solo lavorativo.