Fondi per progetti di rigenerazione urbana - Leo Castiglione : â€œOrtona non potrÃ  sfruttare pienamente questa grande opportunitÃ  â€¦ â€œ

Con la pubblicazione del bando regionale che assegna fondi per progetti di rigenerazione urbana, i comuni abruzzesi con meno di 30 mila abitanti hanno 60 giorni di tempo per presentare le relative proposte e purtroppo Ortona non potrà sfruttare pienamente questa grande opportunità, di questo dobbiamo ringraziare chi ha voluto interrompere il lavoro dell’amministrazione Castiglione e preferire un anno di commissario, seguendo così solo i propri calcoli politici e non gli interessi della città.

Comunque il buon lavoro svolto in questi anni dalla mia amministrazione ha previsto di programmare una serie di progetti proprio su questi temi, progetti già pronti e che possono essere presentati per concorrere ai finanziamenti, penso ad esempio al ponte ciclopedonale di collegamento con Fonte Grande.