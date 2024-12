Ortodonzia e Gnatologia della Clinica odontoiatrica 'D'Annunzio': "Innovazione tecnologica carta vincente"

"La nostra Clinica odontoiatrica conferma la formula vincente rappresentata dall'unire in un unico percorso, in un unico luogo, didattica, ricerca e terapia. Elemento vincente sono gli investimenti in tecnologie all'avanguardia, e che ci fa trovare pronti anche davanti all'avvento dell'intelligenza artificiale, che già utilizziamo per ridurre i tempi di lavorazione e di programmazione diagnostica. Naturalmente l'ultima parola spetterà però sempre al clinico, l'intelligenza artificiale è e sarà sempre di supporto".

Lo afferma il professor Felice Festa, direttore, assieme al professor Michele D’Attilio, dell'Unità operativa di Ortodonzia e Gnatologia, una delle dieci articolazioni e dei fiori all'occhiello della Clinica odontoiatrica dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, fondata nel 1998, con sede nel nuovo polo didattico in via dei Vestini 31 a Chieti Scalo, di cui è direttore sanitario Sergio Caputi, ex magnifico rettore della D’Annunzio, professore ordinario di Protesi dentaria nei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale, nonché presidente della Fondazione dell’Università Gabriele d’Annunzio e dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci.

L'unità operativa di Ortodonzia e Gnatologia, si occupa delle due discipline dedicate rispettivamente allo studio, della diagnosi e della terapia della posizione anomala di uno o più elementi dentali, e poi alle disfunzioni dell'apparato stomatognatico, coinvolto nella masticazione, deglutizione, postura, respirazione e fonatoria.

L’attività clinica è svolta da odontoiatri e docenti, tra cui gli studenti della Scuola di specializzazione, supportati da assistenti alla poltrona. Nell’Unità operativa, inoltre, vengono svolte terapie di logopedia e osteopatia.

"Qui a Chieti sono arrivato oramai da 30 anni, qui ho svolto tutta la mia carriera universitaria e anche esperienza umana - prosegue il professor Festa -. Qui ho avuto una possibilità unica di sviluppare delle nuove tecnologie nell'ambito delle mie discipline. Qui alla clinica odontoiatrica siamo dotati ad esempio delle Cone Beam, ovvero delle radiografie a basso dosaggio che in 3D ricostruiscono la testa, il collo e i muscoli, con una quantità minima di elemento radiante si ottengono quasi 150 lastre virtuali, ed ora ci stiamo ampliando anche delle funzioni del cervello, più le ricostruzioni dei muscoli e poi naturalmente adesso ci stiamo anche ampliando nella parte della funzione del cervello".

La clinica odontoiatrica è frequentata da 300 studenti per ciascun corso di laurea e vanta una altissima percentuale di ingressi nel mondo del lavoro, subito dopo terminato il ciclo di studi, e garantisce 10mila prestazioni odontoiatriche l'anno.

"E' con grande orgoglio che oramai siamo considerati una eccellenza italiana, al pari delle ,migliori cliniche concentrate nel Nord Italia, con tanti pazienti che riusciamo ad attrarre, non solo dalla fascia adriatica abruzzese. Questo ci motiva a potenziare ulteriormente il livello di ricerca innovazione tecnologica, in un rapporto disciplinare sempre più stretto con la scienza neurologica, l'ortopedia, la fisiatria, l'otorinolaringoiatria e tutte le branche che portano poi a una disfunzione sia dell'apparato maxillo-facciale, ma anche di tutta la colonna vertebrale”, conclude.

Link intervista al Prof. Felice Festa https://www.youtube.com/watch?v=kCUwGqAvsX0