Pellegrinaggio della Sacra Ampolla 2025

L'Associazione Anno Domini 1566 in accordo con al Basilica Cattedrale San Tommaso Apostolo, in occasione dell'Anno Santo di tutta la Chiesa Universale, con grande gioia annunciano il “PEREGRINATIO SACRAE AMPULLAE” nelle città di Lanciano e Vasto durante il prossimo periodo quaresimale.

La Reliquia del Sangue di Gesù sgorgato dall'affresco custodito nell'Oratorio del Crocifisso il 13 giugno 1566, si recherà nelle realtà che hanno una particolare venerazione della Passione di Nostro Signore.

La reliquia sarà ospitata nella Chiesa di Santa Chiara a Lanciano, sede della secolare Arciconfraternita Morte e Orazione e successivamente presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto, dove la Confraternita della Sacra Spina conserva da secoli una delle Spine della corona di Cristo.

Pellegrinaggio questo, che permetterà la conoscenza della nostra Reliquia e la venerazione fuori dai confini della nostra città.

Infine dal 2 al 14 giugno 2025, la Sacra Ampolla si recherà in pellegrinaggio in tutte le Chiese della Zona Pastorale di Ortona.

L'Ampolla toccherà tutte le Chiese Parrocchiali delle contrade e centro della città. Il tutto culminerà poi domenica 29 giugno 2025, nella FESTA DELLA SACRA AMPOLLA, giorno in cui ricorre il 91° Anniversario quando la Reliquia venne riportata a Ortona da Venezia nel 1934, dopo 364 anni dalla trafugazione del 1570.