In 77 Comuni della provincia di Chieti Ã¨ possibile richiedere e rinnovare il passaporto negli uffici postali

È stato esteso a tutti gli uffici postali del Comune di Chieti e ad altri 76 comuni della provincia il servizio di richiesta e rinnovo passaporto.

Le nuove abilitazioni seguono quelle di altri 19 piccoli comuni del territorio, dove la novità era stata introdotta a luglio. Ad oggi dunque il servizio è disponibile in 96 comuni della provincia di Chieti sui 108 complessivi, per un totale di 107 uffici postali abilitati. A Chieti, in particolare, sono stati abilitati gli 11 uffici postali della città e quello di Brecciarola. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutti i comuni della provincia.

Si arricchisce ulteriormente, quindi, il numero dei comuni nei quali, grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Effettuare la richiesta è semplice. Nei 12 uffici postali cittadini sarà necessario prenotare il proprio appuntamento attraverso il sito poste.it o l'APP "Poste Italiane" mentre in tutte le altre sedi della provincia abilitate al servizio sarà sufficiente recarsi direttamente in ufficio postale del proprio comune senza bisogno di effettuare prenotazioni da remoto e consegnare all'operatore di sportello un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane, sarà l'operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all'ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

In Abruzzo la novità, introdotta a partire da maggio in provincia dell'Aquila, verrà progressivamente estesa a tutti i comuni della regione. Intanto, attualmente in Abruzzo sono già 300 le richieste di passaporto effettuate presso gli sportelli delle sedi postali abilitate, delle quali 140 in provincia in Chieti.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione. Poste Italiane ha raggiunto con largo anticipo i suoi obiettivi di lancio dei nuovi servizi digitali, con l'avvio di oltre 3.000 interventi in tutta Italia, dei quali oltre 2.200 già terminati. Più di 23.000, invece, sono state le pratiche già concluse in circa 2.900 uffici postali

Numeri decisamente in crescita, che confermano l'importanza della trasformazione digitale compiuta dall'Azienda che, attraverso l'innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

L'obiettivo di Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, finanziato con i fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri e prevede un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro, finanziato per 800 milioni con risorse del Piano complementare al PNRR (Dl 59/2021), mentre gli altri 400 milioni sono a carico dell'Azienda.

In tutta la provincia di Chieti ad oggi il progetto Polis ha interessato 51 uffici postali, di cui 47 già operativi.

