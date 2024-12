Sieco Akea Ortona - Ultima di Andata. Ad Ortona arriva la rivelazione Domotek Reggio Calabria

Si riparte. Dopo aver "scontato" il turno di riposo la Sieco Service Akea Ortona torna in campo per la gara che segnerà il giro di boa di questo campionato. Per l'ultima giornata del girone di andata arriva ad Ortona un osso duro: La Domotek Reggio Calabria.

Terzi in classifica, con 19 punti, i calabresi hanno rosicchiato qualche punto alla Sieco Akea Ortona vincendo da tre punti contro la Aurispa Links Per la Vita Alessano.

Una Impavida che nonostante il pit-stop mantiene salda il secondo posto in classifica con i suoi 22 punti a ma la distanza dalla terza si è ridotta a tre punti. Da qui l'importanza che la XI giornata riveste per entrambe le formazioni, dato che la vittoria dell'una o dell'altra vorrebbe dire proseguire la rincorsa alla capolista Sorrento o l'aggancio alla posizione d'argento.

Squadra composta da atleti esperti della categoria con alcuni elementi che hanno calcato anche palcoscenici prestigiosi. A dare manforte alla squadra Reggina è arrivato da poco il forte schiacciatore brasiliano Enrico Zappoli. Guardia alta, dunque per la Sieco Akea Ortona, come confermato dalle parole di Coach Denora: «Il turno di riposo arriva proprio nel mezzo di quello che è un buon momento per noi e, se da un lato c'è il rischio di spezzare il ritmo, dall'alto di certo abbiamo colto l'occasione per recuperare un po' di energie. Solo il campo potrà dirci qualcosa in più. Affrontiamo una squadra ben rodata e che come noi sta attraversando un buon momento di forma. Probabilmente Reggio Calabria rappresenta quella che è la vera sorpresa del campionato perché in pochi avevano pronosticato questa loro posizione in classifica al giro di boa».

La gara in programma Sabato 21 dicembre alle ore 17.00 segnerà la prima volta tra queste due formazioni e le premesse per una gara spettacolare ci sono tutte. Ad arbitrare l'incontro ci penseranno la Signora Cruccolini Beatrice (Perugia) ed il Signor Polenta Martin (Filottrano).