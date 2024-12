NovitÃ  in casa San Vito '83: Saluta Ebwell, ma arriva Molinaro

Quinta mossa di mercato in casa biancazzurro, infatti la società del San Vito '83 ha comunicato sui propri canali social di aver ceduto il calciatore Ebwell al Città di Montesilvano, da cui ha preso il tesserato Molinaro.



Di seguito i comunicati stampa:



COMUNICATO UFFICIALE

La ASD San Vito 83 comunica di aver ceduto il calciatore Alain Richard Ebwelle al Città di Montesilvano. La società lo ringrazia per l’apporto dato, per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati augurandogli le migliori fortune per il futuro, sia dentro che fuori dal campo. Grazie, Ebu!!!



COMUNICATO UFFICIALE

La ASD San Vito 83 comunica di aver acquisito dal Città di Montesilvano le prestazioni sportive del calciatore Dennis Molinaro, difensore classe 2004. Benvenuto Dennis ed in bocca al lupo!!!