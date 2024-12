Personale Cup della Asl Lanciano Vasto Chieti, il caso in Commissione regionale di Vigilanza

"Chiederò l'intervento della Commissione Vigilanza per il non rispetto degli accordi contrattuali firmati nel febbraio 2024 per i Servizi Cup. La responsabilità del disavanzo prodotto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti non si può ripercuotere su utenti e lavoratori".

Così, in una nota, Silvio Paolucci, consigliere regionale del Partito Democratico.

"I tagli agli orari di lavoro dei 128 addetti al Cup che l'altra mattina hanno protestato a Chieti - aggiunge - sono iniqui, perché non concordati con le parti sindacali. Oltre a essere vicino alle maestranze, mi sono impegnato a sottoporre il caso alla Commissione, per verificare la legittimità delle riduzioni che la Direzione generale ha disposto in barba all’accordo sindacale siglato a febbraio scorso. Ridurre i turni equivale a ridurre anche i servizi della sanità territoriale, quindi a farne le spese, oltre ai lavoratori, sono gli utenti.

È condivisibile la posizione di netta contrarietà delle sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Uiltucs che ritengono inaccettabile tale riduzione – rimarca Paolucci - , ma oltre al mancato rispetto degli accordi c’è il rischio che questi tagli che ora riguardano il Cup potranno andare a toccare anche altri lavoratori e altri servizi, se metabolizzati, perché frutto del tentativo in corso da parte della Giunta di destra di salvare il possibile, indiscriminatamente, a fronte del pesantissimo disavanzo prodotto dalla governance della sanità. Una governance che lo stesso esecutivo ha “commissariato” con l’istituzione di una task force di controllo dei manager, in pratica messi in mora. Anche alla luce di questo è indispensabile fare chiarezza se tale razionalizzazione fosse possibile e farlo in seno a organismi in cui venga data voce a tutti. Questo faremo”.